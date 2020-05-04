İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'dan Teke Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama - Son Dakika

İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, beldedeki 4 işletmenin atık sularının da belediyenin atık su tesisine alındığını, bana bağlı olarak tesisin kapasitesinin yetmemesi üzerine Teke Deresi'nde kirlilik yaşanmaya başlandığını bildirdi.

Vardar, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Teke Deresi'ndeki kirliliğin gündeme geldiğini belirtti.

Belediye olarak çevre ve çevre sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını aktaran Vardar, atık su arıtma tesislerinin 2015 yılında hizmete girdiğini kaydetti.

Vardar, şu ifadeleri kullandı:

"Çevremizde hayvancılık ve çiftçiliğin bitme noktasına geldiği bir ortamda hem bu sektörleri canlandırmak hem belde halkımız ile çevre köylerdeki vatandaşlarımıza istihdam sağlamak, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla acilen üçü süt sektöründe ve biri et sektöründe olmak üzere 4 işletmeyi beldemize getirttik. Şu anda bu işletmelerde beldemiz ile birlikte çevre il, belde ve köylerden olmak üzere yaklaşık 250 kişi çalışmakta ve evlerine ekmek götürmektedirler. Bu işletmeler faaliyetlerine çabuk bir şekilde başladıkları için bu işletmelerin atık sularını da belediyemiz atık su arıtma tesisine aldık. Fakat zamanla üretimlerinin artması ve buna bağlı olarak atık sularının fazlalaşması nedeniyle atık su arıtma tesisimizin kapasitesi bu atık suları arıtma konusunda yetersiz kalmaya başladı. Bu ortamda beldemizden de geçen Teke Deresi de buna bağlı olarak kirlenmeye, çevre ve çevre sağlığına olumsuz etkiler yapmaya başlamıştır."

Vardar, söz konusu işletmelerin en kısa sürede kendi arıtma tesislerini yapacaklarını kaydetti.