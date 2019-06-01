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İneğe çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesi D-100 Karayolunda meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarptı, kazada araçta bulunan üç kişi yaralanırken inek telef oldu.

İneğe çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı, System.String[]
Tokat'ın Niksar ilçesi D-100 Karayolunda meydana gelen kazada araç yola çıkan ineğe çarptı, kazada araçta bulunan üç kişi yaralanırken inek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre; D-100 karayolu meydana gelen kazada M.E.Y. (25) idaresindeki 34 JH 6000 plakalı hafif ticari araç Reşadiye istikametine seyir halindeyken Yolkonak beldesi girişinde yola çıkan bir ineğe çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.S. (27), A.S. (47) ve E.S. (15) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil servisi ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, aracın çarptığı inek ise telef oldu.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
D-100 Karayolu, Niksar, Tokat, 3. Sayfa
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