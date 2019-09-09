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İneğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 1 yaralı

23 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde motosiklet sürücüsü Eyüp Akpınar (18), ineğe çarptı.

İneğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde motosiklet sürücüsü Eyüp Akpınar (18), ineğe çarptı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirirken, arkadaşı yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinde meydana geldi. Eyyüp Akpınar, kullandığı motosikletle arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Şerif Ağırman ile birlikte Beyazsu mahallesi mevkisinde hareket halindeyken yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada, Akpınar ile Ağırman yaralanırken, inek ise öldü.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Eyüp Akpınar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan Mehmet Şerif Ağırman'ın tedavisi sürüyor.



Nusaybin, Akpınar, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
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