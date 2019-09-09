Son Dakika Haberleri: İneğe çarpan motosikletteki bir kişi öldü, diğeri yaralandı
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İneğe çarpan motosikletteki bir kişi öldü, diğeri yaralandı

28 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ineğe çarpan motosikletteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

İneğe çarpan motosikletteki bir kişi öldü, diğeri yaralandı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ineğe çarpan motosikletteki iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Nusaybin- Midyat kara yolu Beyazsu Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Kazada motosikletle seyahat eden Eyyüp Akpınar (18) ile Mehmet Şerif Ağırman ağır yaralandı.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Akpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağırman ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Nusaybin, Akpınar, Midyat, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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