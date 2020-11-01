İneğe çarpan otomobil bariyerlere saplandı - Son Dakika

DÜZCE'de, yola çıkan ineğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada 2 kişi yaralanırken, inek öldü.

Kaza akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Muncurlu kavşağında meydana geldi. 81 DH 740 plakalı otomobil yola çıkan ineğe çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Kazada Nevzat Kahveci ve Engin Pakize yaralanırken, inek ise öldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İçerisinde alkol şişelerinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı.