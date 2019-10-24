Son Dakika Haberleri: İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İneğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Yeğin idaresindeki 40 BF 460 plakalı otomobil, sürücüsünün Kösefakılı köyü yakınlarında yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ile eşi Hatice ve oğlu Osman Yeğin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Yeğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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