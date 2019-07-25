Son Dakika Haberleri: İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü
Son Dakika Güncel Haber

İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü

45 dakika önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, veteriner Özlem Çelik (31), bir ineğe sezaryenle doğum yaptırırken dokunduğu seyyar lambanın kablosundan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü, System.String[]
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, veteriner Özlem Çelik (31), bir ineğe sezaryenle doğum yaptırırken dokunduğu seyyar lambanın kablosundan elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Veteriner hekim Özlem Çelik, saat 02.30 sıralarında, bir ineğe sezaryenle doğum yaptırmak için Seydikemer'in kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki bir hayvan damına gitti. Doğum yapacak ineğin yanına, aydınlatma için seyyar lamba çekildi. Bekar olan, 5 yıllık veteriner Çelik, ineğe sezaryanle doğum yatırdı. Doğumun ardından seyyar lambanın kablosuna temas edince, kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Hayvan damının sahibinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye'deki bir özel hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Seydikemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğum sonrası 30 kilo veren Şükran Ovalı, mayolu pozlarını paylaştı Milli Savunma Bakanlığı: Son 3 ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi Belarus müsteşarına saldırıda dikkat çeken ayrıntı! "İki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştı" Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 14:00:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İneğe doğum yaptırırken elektrik akımına kapılan veteriner öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]