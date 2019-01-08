Son Dakika Haberleri: İneği Düştüğü Çukurdan İtfaiye Kurtardı

İneği Düştüğü Çukurdan İtfaiye Kurtardı

57 dakika önce

– ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptiğe düşen inek, iş makinesiyle çukurun genişletilmesi ile itfaiye tarafından kurtarıldı.

İneği Düştüğü Çukurdan İtfaiye Kurtardı, System.String[]
– ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptiğe düşen inek, iş makinesiyle çukurun genişletilmesi ile itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ceylanpınar'a bağlı Yukarı Karataş Mahallesi'nde fosseptik çukuruna düşen inek sahipleri tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çukurda sıkışan ineği kurtarmak için iş makinesi yardımıyla fosseptik çukurunu temizleyerek, alanı genişletti. İnek önü açılan alanda kendi imkanlarıyla çıktı. Çamura bulanan inek itfaiye ekiplerince yıkandıktan sonra sahibini teslim edildi. İnek sahibi ise kurtarma operasyonuna katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:19 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, İtfaiye, Güncel
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