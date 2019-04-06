Son Dakika Haberleri: İneği İçin Gözyaşı Döken Kadına Bakan Hediyesi

İneği İçin Gözyaşı Döken Kadına Bakan Hediyesi

57 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ineğini kayalıklardan düşmesi sonucu yitiren 70 yaşındaki Sabiha Özel'e buzağılı inek hediye etti.

İneği İçin Gözyaşı Döken Kadına Bakan Hediyesi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ineğini kayalıklardan düşmesi sonucu yitiren 70 yaşındaki Sabiha Özel'e buzağılı inek hediye etti.

İneğini yitirmesi nedeniyle gözyaşı döktüğü fotoğrafların sosyal medya ve gazetelerde yayınlanması sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne talimat verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya ve Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, bakanlık adına alınan buzağılı ineği Altındere Mahallesi'nde yaşayan Sabiha Özel'e götürdü.

İneğin teslim edilmesi esnasında Bakan Pakdemirli, Sabiha Özel ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Pakdemirli görüşmede, "Bizler her daim sizlerin yanındayız. Basından takip ettim, görünce hemen talimat verdim. Hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Senin ellerinden öpüyorum. Sizler var oldukça bizler de var oluyoruz. Devlet şefkatli kollarıyla her zaman yanınızda." ifadelerini kullandı.

Sabiha Özel de Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Çok mutluyum, sağolun, Allah bin kere razı olsun sizden, hepinizden. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, Sabiha Özel'in tüm eksiklerinin giderileceğini, inekler için yem desteği de sağlanacağını dile getirdi.

Öte yandan Sabiha Özel'in acısına ortak olmak isteyen yardımseverin de sosyal medya üzerinden para toplayarak bir buzağılı inek daha hediye ettiği öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'nde 1949 yapımı evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Sabiha Özel, önceki akşam otlattığı ineğinin kayalıktan düşmesi ve telef olması sonrası üzüntü yaşamış, gözyaşı döktüğü anlar bir komşusu tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:22 Kaynak: AA

Merkezefendi, Bekir Pakdemirli, Denizli, Kültür Sanat
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