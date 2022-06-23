İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

23.06.2022 19:22

İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde hayvanlarını otlatırken ineği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yesilyurt ile Çamlıktepe mahallelerini birbirine bağlayan Galer Tepesine yakın bölgede bugün hayvanlarını otlatan Fatma (Küçük isimli bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olayda yaşlı kadın ile ineği hayatını kaybederken, yaşlı kadının bulunduğu yerden çıkartmak için AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile köylüler çalışma başlattı. Olayı duyan yakınları bölgeye akın ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti Son dakika haber... İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti Trabzon'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi Trabzon'da denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Trabzon, Araklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 19:39:14. #1.13#
SON DAKİKA: İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement