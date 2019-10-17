Son Dakika Haberleri: İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar
Son Dakika Güncel İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar

İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar

14 dakika önce

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde dereye düşen inek, Özel İdare ekiplerinin 2 gün süren çalışması sonucu kurtarıldı.

İneği kurtarmak için 5 kilometre yol açtılar, System.String[]

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde dereye düşen inek, Özel İdare ekiplerinin 2 gün süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yemişen köyünde yaşayan Hüseyin Okyay'a ait inek, Kızıl Kilise mevkisinde otlarken dereye yuvarlandı. Okyay kendi imkanları ile hayvanını kurtaramayınca Kaymakamlıktan yardım istedi.

Bunun üzerine ineğin düştüğü yerde incelemede bulunan Özel İdare ekipleri iş makineleri ile ormanlık ve kayalık alanda 5 kilometre yol açarak dereye düşen hayvana ulaştı.

İnek, 2 günlük çalışma sonucu halata bağlanıp kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Gümüşhacıköy Özel İdare Müdürü Recep Şaban Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir uğraş sonucu hayvanı düştüğü yerden kurtardıklarını, devletin bütün kurumlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Okyay ise yetkililere teşekkür ederek, "Gümüşhacıköy Özel İdare ekipleri yol açarak ineğimi kurtardı, Allah razı olsun hepsinden. Allah devlete zeval vermesin beni çok mutlu ettiler, emeğimi, hayvanımı kurtardılar." dedi.

Hamamözü, Yemişen, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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