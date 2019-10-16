Son Dakika Haberleri: İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü
Son Dakika Güncel İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

27 dakika önce

İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldüKİLİS'te, fosseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak için yanına inen Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ve komşuları Mehmet Devran metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

KİLİS'te, fosseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak için yanına inen Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ve komşuları Mehmet Devran metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Çilolar köyünde meydana ageldi. Yıldırım ailesine ait ineklerden birisi meradan dönerken köydeki fosseptik çukuruna düştü. İddiaya göre, Dede Yıldırım ve oğlu Yunus Yıldırım ile komşuları Mehmet Devran, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura inerek ineği kurtarmak istedi. Aradan geçen sürede sızan metan gazından etkilenen 3 kişi, kuyudan çıkamadı. Komşular, uzun süre ses gelmeyen çukura baktıklarında Dede ve Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran'ın hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından çukurdan çıkarılan 3 kişinin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Dede Yıldırım oğlu Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İneği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

Yunus Yıldırım, Dede Yıldırım

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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