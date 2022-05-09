İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Hindistan'da bir çiftçinin mülküne gece saatlerinde leopar girmesiyle başlayan olaylar zinciri, okuyanlarda büyük şaşkınlık yarattı. Ekim yapan ve ayrıca hayvan besleyen çiftçi, eşinin haber vermesi üzerine her gece ahırlarını bir leoparın ziyaret ettiğini öğrendi.

AHIRDA SÜRPRİZ ZİYARETÇİ

Gece saatlerinde ahırın olduğu yerde beklemeye başlayan çiftçi, leoparın sessiz bir şekilde ahır kapısından girdiğini ve bir daha geri çıkmadığını fark etti. Sabah geldiğinde ise leoparı ahırda göremiyordu.

ERTESİ GÜN VE SONRAKİ GÜNLER DE DEVAM ETTİ

Leoparın ahıra yaptığı ziyaretler, ertesi gün ve sonraki günlerde de düzenli şekilde devam etti. Leopar, her gece aynı saatte ahıra ziyarette bulunuyor ve sabaha kadar çıkmıyordu. Leoparın ahırına girmesinin güvenlik endişesi oluşturduğunu düşünen çiftçi, leoparla ilgili gerçeği ortaya çıkarmaya karar verdi.

SONUNA KADAR TAKİP ETTİ

Çiftçi, yine leoparın ahırına ziyarette bulunduğu bir günün ertesinde leoparı takip etmek için yola koyuldu. Meraklı çiftçi, leoparın kendi çiftliğinde kilometrelerce uzaktaki doğal güzelliği harika olan bir alanda yaşadığını gördü.

İNEĞİ, ANNESİNİN YERİNE KOYDU

Bölgedeki köylülerden leopar hakkında bilgi alan çiftçi, sonunda ilginç gerçeği öğrendi. Köylüler, leoparın annesinin küçükken bir saldırıya uğradığını ve annesinin bu saldırıda öldüğünü belirttiler. Leoparın ise bu olaydan sonra içine kapandığı ve çiftlikteki ineği annesi olarak gördüğünü anlattılar.

YETKİLİLER BİLE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Çiftçinin ihbarı üzerine leoparla ilgili araştırmaya başlayan polisler de leoparın çiftliği ziyaretinin sebebi nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak durumun gerçekten de böyle olduğunu ortaya çıkmasının ardından soruşturma noktalandı.