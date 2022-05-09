Hindistan'da bir çiftçinin mülküne gece saatlerinde leopar girmesiyle başlayan olaylar zinciri, okuyanlarda büyük şaşkınlık yarattı. Ekim yapan ve ayrıca hayvan besleyen çiftçi, eşinin haber vermesi üzerine her gece ahırlarını bir leoparın ziyaret ettiğini öğrendi.
Gece saatlerinde ahırın olduğu yerde beklemeye başlayan çiftçi, leoparın sessiz bir şekilde ahır kapısından girdiğini ve bir daha geri çıkmadığını fark etti. Sabah geldiğinde ise leoparı ahırda göremiyordu.
Leoparın ahıra yaptığı ziyaretler, ertesi gün ve sonraki günlerde de düzenli şekilde devam etti. Leopar, her gece aynı saatte ahıra ziyarette bulunuyor ve sabaha kadar çıkmıyordu. Leoparın ahırına girmesinin güvenlik endişesi oluşturduğunu düşünen çiftçi, leoparla ilgili gerçeği ortaya çıkarmaya karar verdi.
Çiftçi, yine leoparın ahırına ziyarette bulunduğu bir günün ertesinde leoparı takip etmek için yola koyuldu. Meraklı çiftçi, leoparın kendi çiftliğinde kilometrelerce uzaktaki doğal güzelliği harika olan bir alanda yaşadığını gördü.
Bölgedeki köylülerden leopar hakkında bilgi alan çiftçi, sonunda ilginç gerçeği öğrendi. Köylüler, leoparın annesinin küçükken bir saldırıya uğradığını ve annesinin bu saldırıda öldüğünü belirttiler. Leoparın ise bu olaydan sonra içine kapandığı ve çiftlikteki ineği annesi olarak gördüğünü anlattılar.
Çiftçinin ihbarı üzerine leoparla ilgili araştırmaya başlayan polisler de leoparın çiftliği ziyaretinin sebebi nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak durumun gerçekten de böyle olduğunu ortaya çıkmasının ardından soruşturma noktalandı.
Son Dakika › Yaşam › İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı - Son Dakika