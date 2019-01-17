İneğin Teptiği Kadın Öldü
2 saat önce
Erzurum'un Aşkale ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.
Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aşkale'nin Yaylımlı köyünde ikamet eden B.G. (43) hayvanlarının yemini vermek için ahıra girdi. Yem verdiği sırada ürken ineğin teptiği kadın yaralandı. B.G, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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