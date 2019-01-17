Son Dakika Haberleri: İneğin Teptiği Kadın Öldü

İneğin Teptiği Kadın Öldü

2 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşkale'nin Yaylımlı köyünde ikamet eden B.G. (43) hayvanlarının yemini vermek için ahıra girdi. Yem verdiği sırada ürken ineğin teptiği kadın yaralandı. B.G, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa
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