İneğin Teptiği Kadın Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Erzurum'un Aşkale ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.
Erzurum
'un Aşkale
ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yaylımlı köyünde ikamet eden B.G. (43) hayvanlarının yemini vermek için ahıra girdi.
Yem verdiği sırada ürken ineğin teptiği kadın yaralandı.
B.G, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye götürülmek istenirken yolda yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:59 Kaynak: AA
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