Son Dakika Haberleri: İneğin Teptiği Kadın Yaşamını Yitirdi

İneğin Teptiği Kadın Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.

İneğin Teptiği Kadın Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Erzurum'un Aşkale ilçesinde ineğin teptiği kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yaylımlı köyünde ikamet eden B.G. (43) hayvanlarının yemini vermek için ahıra girdi.

Yem verdiği sırada ürken ineğin teptiği kadın yaralandı.

B.G, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye götürülmek istenirken yolda yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Aşkale, Erzurum, Güncel
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