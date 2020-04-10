İneğini kampanya için bağışladı - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesinde yaşayan Mehmet Kozak (70), Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışladı.

İlçeye bağlı Karaaliler köyünde yaşayan Mehmet Kozak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına, ineğini bağışladı. Mehmet Kozak'ın bağışladığı inek, Bucak'ta kasaplık yapan Ahmet Özcan'a 6 bin 500 TL karşılığında satıldı ve alınan ücret kampanyaya makbuz karşılığı bağışlandı. Bağışın Vefa Sosyal Destek Grubu'na verilmesi sırasında, sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Çiftçi Mehmet Kozak, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermekten onur duyduğunu belirterek, "Kampanyaya milletçe destek vermeliyiz" dedi.