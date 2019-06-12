Son Dakika Haberleri: İneğini kurtarırken akıma kapılan kişi yaralandı
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İneğini kurtarırken akıma kapılan kişi yaralandı

5 saat önce

Erzincan'da bir kişi akıma kapılan ineğini kurtarmak isterken yaralandı.

İneğini kurtarırken akıma kapılan kişi yaralandı, System.String[]
Erzincan'da bir kişi akıma kapılan ineğini kurtarmak isterken yaralandı.
Kentin Çukurkuyu Beldesi Sarıgül Mahallesi'nde oturan Muhammed Çelik'in (34) ineği aydınlatma direği yanından geçerken akıma kapıldı.
Kurtarmak istediği ineğe müdahale eden Çelik, akıma kapılıp yaralandı, inek ise telef oldu.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri de olay yerinde önlem alıp durumu ilgili elektrik dağıtım şirketine bildirdi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Çukurkuyu, Muhammed Çelik, Erzincan, Güncel
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