İneğini kurtarmak isterken kendisi de kuyuya düştü
2 saat önce
Amasya'da kuyuya düşen ineğini kurtarmak isterken kuyuya düşen kişi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çabasıyla büyükbaş hayvanıyla birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:02 Kaynak: AA
'da kuyuya düşen ineğini kurtarmak isterken kuyuya düşen kişi, AFAD
ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çabasıyla büyükbaş hayvanıyla birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı. Fındıklı
mevkisinde Engin Dosdoğru'ya ait inek, kireç kuyusuna düştü. İneğini kurtarmak isteyen Dosdoğru da kuyuya düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Dosdoğru'yu ve ineğini kuyudan çıkardı.
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