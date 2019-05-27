Son Dakika Haberleri: İneğini kurtarmak isterken kendisi de kuyuya düştü

İneğini kurtarmak isterken kendisi de kuyuya düştü

2 saat önce

Amasya'da kuyuya düşen ineğini kurtarmak isterken kuyuya düşen kişi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çabasıyla büyükbaş hayvanıyla birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı.

İneğini kurtarmak isterken kendisi de kuyuya düştü, System.String[]
Amasya'da kuyuya düşen ineğini kurtarmak isterken kuyuya düşen kişi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çabasıyla büyükbaş hayvanıyla birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı.
Fındıklı mevkisinde Engin Dosdoğru'ya ait inek, kireç kuyusuna düştü. İneğini kurtarmak isteyen Dosdoğru da kuyuya düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Dosdoğru'yu ve ineğini kuyudan çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:02 Kaynak: AA
Fındıklı, Amasya, AFAD, Güncel
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