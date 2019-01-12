Son Dakika Haberleri: İneğinin Çalındığını Polisten Öğrendi

İneğinin Çalındığını Polisten Öğrendi

31 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde çalınan inek, Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından bulundu.

İneğinin Çalındığını Polisten Öğrendi, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde çalınan inek, Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis tarafından bulundu. Polisler, ineği, çalındığından habersiz olan sahibine teslim etti.

Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece ilçe girişindeki kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri Müslüm A. yönetimindeki 09 ER 763 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araçtaki 4 kişi, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre sonra araçtan inen şüpheliler, yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan şüphelilerden Müslüm A. yakalandı, diğer 3 şüpheli için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Polisler yaptıkları incelemede, araçtaki ineğin çalıntı olduğunu belirledi. İneğin, küpesindeki seri numarasından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan İsmet Dündar'a ait olduğu tespit edildi. Çalınan inek, polisler arayınca olaydan haberdar olan Dündar'a teslim edildi.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:42 Kaynak: DHA

Gaziantep, Halfeti, Şanlıurfa, Nizip, Güncel
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