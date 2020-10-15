İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

15.10.2020 13:50

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi Samsun'da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 75 yaşındaki komşusunu tabancayla boynundan vurarak yaralayan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da tarlada inek otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 75 yaşındaki komşusunu tabancayla boynundan vurarak yaralayan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Kuloğlu Mahallesi girişindeki bahçede meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyurt Mahallesi'nde ikamet eden İ.C.bahçesine gidince uzun zamandır konuşmadıkları A.C.'nin ineklerini bahçesinde gördü. A.C.'yi ineklerini bahçesinden çıkarması konusunda uyaran İ.C. ile A.C. arasında kavga çıktı. A.C., İ.C.'ye kazma ile vurunca koluna kazma gelen İ.C. de A.C.'nin elindeki kazmayı alıp kafasına savurdu. Ayrıca A.Ç. arakla kafasına vurulması sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Bu sırada tabancasını çıkartan A.C., İ.C.'ye ateş açtı. Boynundan vurularak yere düşen İ.C., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan A.C. de Gazi Devlet Hastanesine gidince gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi
İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi
İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi
İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Tekkeköy, Samsun, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İneğinin girdiği bahçenin sahibini tabancayla vuran şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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