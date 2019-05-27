Son Dakika Haberleri: İneğiyle kireç kuyusunda mahsur kaldı

İneğiyle kireç kuyusunda mahsur kaldı

5 saat önce

AMASYA'da çiftçi Engin Dosdoğru, kireç kuyusuna düşen ineğini kurtarmak isterken kendisi de kuyuda mahsur kaldı.

İneğiyle kireç kuyusunda mahsur kaldı, System.String[]
AMASYA'da çiftçi Engin Dosdoğru, kireç kuyusuna düşen ineğini kurtarmak isterken kendisi de kuyuda mahsur kaldı. Hayvan ve sahibi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı  Boğazköy Fındıklı mevkiinde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılıka uğraşan Engin Dosdoğru, arazide otladığı ineğinin kireç kuyusuna düştüğünü gördü. Hayvanını kurtarmak için kuyuya yönelen Dosdoğru da dengesini kaybedip kuyuya düştü. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Dosdoğru ve ineği kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Dosdoğru ve veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan hayvan ve sahibinin kuyudaki kireç nedeniyle beyaza büründüğü görüldü.


- Amasya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:56 Kaynak: DHA
Boğazköy, AFAD, Amasya, Güncel
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