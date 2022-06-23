İneğiyle uçurama düşen kadın öldü - Son Dakika
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İneğiyle uçurama düşen kadın öldü

23.06.2022 21:27
İneğiyle uçurama düşen kadın öldü

TRABZON'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan Fatma Küçük (51), hayatını kaybetti.

TRABZON'un Araklı ilçesinde mezrada otlattığı ineğiyle birlikte uçuruma yuvarlanan Fatma Küçük (51), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Fatma Küçük, mezra ve kayalık alanda otlattığı ineklerinden biriyle dengesini kaybedip, yaklaşık 400 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halat yardımıyla indiği uçurumun sonunda ulaştıkları kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük'ün cansız bedeni uzatılan halatla bulunduğu yerden alındı. Ölen iniğin çakıralması için de köylüler eşliğinde çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
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Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti İneği ile birlikte uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Fatma Küçük, Yeşilyurt, Araklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İneğiyle uçurama düşen kadın öldü - Son Dakika

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