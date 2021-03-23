İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı - Son Dakika

İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı

23.03.2021 16:32
İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı, System.String[]

BURSA'da, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçenin 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bırakarak 10'uncu sırada yer aldığını söyledi.

BURSA'da, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilçenin 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bırakarak 10'uncu  sırada yer aldığını söyledi. İnegöl'ün ihracatta ise 64 ili geride bırakarak, 17'nci sırada bulunduğunu kaydeden Uğurdağ, 1 milyar 572 milyon dolar dış ticaret hacmiyle 21'nci sırada olduğunu belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, açıklanan 2020 yılı dış ticaret istatistiklerine göre ilçenin 698 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek, ekonomide model olmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Uğurdağ, İnegöl'ün dış ticaret hacminin 2020 yılında 1 milyar 572 milyon dolar gerçekleşerek 60 ili geride bıraktığını ve 21'inci olduğunu söyledi. Uğurdağ, "İhracatımız 1 milyar 135 milyon dolar ile 64 ili geride bırakarak 17'nci büyük ekonomi oldu. Dış ticaret fazlası veren İnegöl, 71 ili geçerek 10'uncu sırada yer almıştır. Ülkemize en üst seviyede katkı sağlayan istihdam dostu bir şehiriz. 'İşsizlik' diye bir sıkıntımız yok ancak kalifiye eleman ihtiyacımız üst seviyede" dedi.

'MOBİLYA İHRACATINDA LİDERİZ'

İnegöl'de 2020 yılının ihracat birincisinin mobilya sektörü olduğunu ifade eden Yavuz Uğurdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "2020 yılında ilçemizin dış ticaret hacmi de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 arttı. Mobilya sektörü 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl'ün ihracatında yüzde 47 ile en büyük paya sahip. İhracatta, otomotiv yan sanayi sektöründe yüzde 247, makine-metal sektöründe yüzde 25, orman ürünleri sektöründe yüzde 7, kimya sektöründe yüzde 6 artış yaşanırken toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 1,16 düşüş gösterdi. İhracatta, tekstil sektöründe yüzde 12, gıda sektöründe yüzde 8 ve mobilya sektöründe yüzde 7 düşüş gerçekleşti. İthalatta ise tüm sektörler toplamında yüzde 69'luk bir artış yaşandı. 2020 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 0,7'sini gerçekleştirdi."

İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı
İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı
İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı
İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı
İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı

Yavuz Uğurdağ, Türkiye, İnegöl, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl 698 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla 71 ili geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi


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