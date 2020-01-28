İnegöl Adliyesi'nde görüşme, gözlem ve bekleme odaları hizmete girdi - Son Dakika

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İnegöl Adliyesi'nde görüşme, gözlem ve bekleme odaları hizmete girdi
6 saat önce
İnegöl Adliyesi'nde çeşitli suçlar nedeniyle mağdur olanların ifadelerinin daha rahat bir ortamda alınması için kurulan görüşme, gözlem ve bekleme odaları hizmete girdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:20 Kaynak: AA
İnegöl Adliyesi'nde çeşitli suçlar nedeniyle mağdur olanların ifadelerinin daha rahat bir ortamda alınması için kurulan görüşme, gözlem ve bekleme odaları hizmete girdi.
İnegöl ilçesinde suç mağdurlarının şüpheli veya sanık ile yüz yüze getirilmemesi için ifadeleri görüşme, gözlem ve bekleme odalarında sosyal çalışma uzmanları eşliğinde kamera ve mikrofon sistemiyle alınarak, hakim, avukat ve savcılara dijital olarak veriliyor.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, yaptığı açıklamada, adliye binasında suç mağdurlarının ifadelerinin daha iyi bir ortamda alınabilmesi ve dinlenebilmesi amacıyla görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere toplam 3 farklı oda hizmete açıldığını söyledi.
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