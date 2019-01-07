İnegöl Ahşap Oyuncak İhraç Edecekler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük kampusu olan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu bünyesindeki Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü'nde (Tematik Lise) üretilen ahşap oyuncaklar yurtdışına ihraç edilecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük kampusu olan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu bünyesindeki Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü'nde (Tematik Lise) üretilen ahşap oyuncaklar yurtdışına ihraç edilecek. Proje kapsamında Türkiye'de 4 okuldan biri olan Tematik Lise, ilk ahşap oyuncak ihraç eden okulu olacak.



SAĞLIKLI AHŞAP OYUNCAKLAR



Çalışmalar hakkında açıklama yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Öğrencilerimiz, Türkiye genelinde okul öncesi eğitim çağındaki öğrencilere ahşap oyuncak üretiyorlar. Bakanlığımız Türkiye'de 4 okulu bu alan için belirledi. Mobilya sektörüne kalifiye eleman yetiştiren okulumuzda, çocuklarımız için de sağlıklı ahşap oyuncaklar üretiliyor. Mutluluk duyuyoruz. Herkese teşekkür ediyorumö dedi. Üretilen oyuncakların aracı firmalar aracılığıyla Türkiye genelinde satışının yapılacağını duyuran Bilican, Okulumuz toptan üretecek, firmalar vasıtasıyla oyuncaklar satılacak. İleride ihracat da yapılacakö ifadelerini kullandı.



KANSEROJEN MADDE İÇERMEYEN OYUNCAKLAR



Mobilya ve İç Dekorasyon Bölümü (Tematik Lise) öğrencisi Zeynep Eylül Palater, Okulumuzda mobilyaya dair her şeyi öğreniyoruz. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulama da yapıyoruz. Ahşap oyuncak üretmeye başladık. Kanserojen madde içermeyen ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Hem üretiyoruz, hem de para kazanıyoruzö dedi.



'İHRAÇ EDECEĞİZ'



Tematik Lise Müdürü Şenol Yoğurtçu ise, Türkiye'de mobilya meslek lisesi olarak tek okuluz. Bakanlığımız nezdinde ahşap oyuncak üretim konusundaki Türkiye'de 4 okuldan bir tanesiyiz. 2 firmayla anlaştık.Biri 28 bin, diğeri bin adet olmak üzere 2 farklı ahşap oyuncak üretimine başladık. İç piyasaya aracılar vasıtasıyla oyuncaklarımızın satışı olacak. Ardından yurtdışına da ihraç edeceğizö dedi.

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