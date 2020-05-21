İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı - Son Dakika

İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı

İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı Koronayı unuttular sosyal mesafeyi hiçe saydılar İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

İnegöl Alanyurt yolunda feci kaza: 4 yaralı Koronayı unuttular sosyal mesafeyi hiçe saydılar BURSA - İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza İnegöl'den Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Sinan G. yönetimindeki 16 KEP 21 plakalı hafif ticari araç, ile metal sanayi kavşaktan çıkan Emine S.yönetimindeki 16 BTP 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak durabildi. Can pazarın yaşandığı kazada yaralıların yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Faik G. ve Ahmet G. Arzu A. ve Emine S'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası toplanan kalabalık korona virüsünü biran unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı.yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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