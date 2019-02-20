Son Dakika Haberleri: “İnegöl artık kabına sığmıyor”

“İnegöl artık kabına sığmıyor”

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, nezaket ziyaretleri kapsamında Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

“İnegöl artık kabına sığmıyor”, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, nezaket ziyaretleri kapsamında Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:55 

Bursa, Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi
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