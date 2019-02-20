“İnegöl artık kabına sığmıyor”
1 saat önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, nezaket ziyaretleri kapsamında Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
İnegöl
Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ
, nezaket ziyaretleri kapsamında Millet İttifakı Bursa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey
ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:55
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