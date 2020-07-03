İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Tedbiri elden bırakamayız" - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Tedbiri elden bırakamayız"

İnegöl'de rehabilitasyon merkezleri için hazırlanan derinlikli maskelerin teslim töreninde maske kullanımına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu konuda çok daha dikkatli hareket etme zorunluluğumuz var.

İnegöl'de rehabilitasyon merkezleri için hazırlanan derinlikli maskelerin teslim töreninde maske kullanımına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu konuda çok daha dikkatli hareket etme zorunluluğumuz var. Bugün ekonominin çarklarının dönmesini istiyorsak, evimize ekmeğimizi yeniden düzenli şekilde kazanalım getirelim, yaşamımız etkilenmesin istiyorsak, hafta sonları ailemizle pikniğimizi yapalım, gezelim istiyorsak bu konuda olabildiğince dikkatli olacağız" dedi.

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu


Pandemi sürecinde maske üretimiyle Türkiye'ye örnek olan İnegöl Belediyesi, şehirde hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin talebi üzerine engelli çocuklar için ön yüzeyi şeffaf ve derinlikli şekilde dudak okumaya imkan sağlayan maskeler üretti. İşadamları sponsorluğunda İnegöl Belediyesi İNESMEK atölyelerinde üretilen maskeler, bugün düzenlenen mini törenle rehabilitasyon merkezlerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.


Burada rehabilitasyon merkezleri adına bir açıklama yapan Üçel Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sözer Özbek, "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, yeni normal koşul ve tedbirler altında tekrar hizmetine başlamış, olumlu bir şekilde de devam etmektedir. Çocuklarımızın ve öğretmelerimizin özellikle dil konuşma ve ifade gerektiren becerilerin eğitiminde eğitsel maskeye ihtiyacı oldukça fazladır. Eğitsel maske çok kullanımlı, temizlenebilen, öğrenci ve öğretmenlerin yeni normal koşullarda gerekli bir eğitsel materyaldir. Eğitsel maskelerin üretim ihtiyacını karşılayan İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a, eğitsel maskelerin maddi kısmını karşılayan İnegöllü işadamlarımıza şükranlarımızı bir borç biliriz. Eğitsel maskeleri İnegöl'de faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ve İnegöl rehberlik araştırma merkezine ihtiyaçları oranında göndereceğiz "dedi.


Belediye Başkanı Alper Taban da güzle bir işbirliği sonucu engelli öğrencilerin ihtiyacının karşılandığına vurgu yaparak "Bugün yine maskelerimizin üretildiği atölyelerimizdeyiz. Arkadaşlarımız burada özveriyle bir değer üretiyor. Vatandaşlarımız da bunu görsün istiyoruz. Bugün de bizim daha önce işitme engelli vatandaşlarımız için ürettiğimiz ön yüzeyi şeffaf ve derinlikli maskelerin teslimi için buradayız. Daha önce rehabilitasyon merkezlerinin ziyaretinde bu konu iletilmişti. Buna ayrı bir güzellik daha eklendi. İş adamlarımız üretiyorlar ve değer katacak her çalışmanın içerisinde yer alıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de bu maskeleri ihtiyaç olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Maske ve diğer tedbirler hususunda uyarılarda da bulunan Başkan Taban, "Bugün gelinen noktada halen yeni vakalardan, ölümlerden bahsediyoruz. Bu işin ciddiyetini kavramamız gerektiğine inanıyorum. Nasihat etmek benim haddime değil ancak bir gerçekliği de duyurmamız gerekiyor. Şehrimizde de vakalarımız var. Düşündüğünüz zaman Çin'de başlayan mevzu, bugün nerelere geldi. Dolayısıyla bu konuda çok daha dikkatli hareket etme zorunluluğumuz var. Bugün ekonominin çarklarının dönmesini istiyorsak, evimize ekmeğimizi yeniden düzenli şekilde kazanalım getirelim, yaşamımız etkilenmesin istiyorsak, hafta sonları ailemizle pikniğimizi yapalım, gezelim istiyorsak bu konuda olabildiğince dikkatli olacağız. Bu tedbirlerden biri de maske. Evet, bizi bir miktar sınırlıyor olabilir ancak bir hasta yatağında değiliz, makinaya bağlı değiliz. Hayatın kontrollü şekilde devam edebilmesi adına biz bu özveriyi vatandaşlarımızdan istiyoruz. Kaldı ki hiç kimsenin sağlığının etkilenmesini istemeyiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Alper Taban, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: 'Tedbiri elden bırakamayız' - Son Dakika

Son Dakika

15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:40 Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
15:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban: "Tedbiri elden bırakamayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]