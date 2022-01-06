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İnegöl Belediye Başkanı Taban ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı Taban ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler

06.01.2022 10:38
İnegöl Belediye Başkanı Taban ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya üzerinden çekilişle belirlediği 132 kişi, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişe rekorları kıran "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya üzerinden çekilişle belirlediği 132 kişi, vizyona girdiği ilk günden itibaren gişe rekorları kıran "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi.

İlk günden itibaren gişe rekorları kıran film için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya üzerinden bir organizasyon düzenledi.

Çekiliş sonucunda 132 kişi ile ilçedeki bir sinema salonunda filmi izleyen Taban, film gösterimi öncesi salondaki vatandaşlara hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Bir sinema filmi çekildi ve bunun ilk gösterimini vatandaşlarımızla izleyelim istedik. Bununla ilgili bir hassasiyette var aslında. Böyle bir son yaşanmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Bizim evladımız Eren... Herkesin evladı var ve her anne baba evladını bu millete hizmet etsin diye, ülkenin iyi bir ferdi olsun diye yetiştirir. Tabii hiçbir terör unsuruna da fırsat vermek, verilmesini istemiyoruz. Milletimizin diri ve uyanık olmasını istiyoruz. 15 Temmuz'da buna hep birlikte şahitlik ettik. Eren kardeşimizi rahmetle anıyorum. İyi ki bu tür sinema, dizi gibi organizasyonlarla hatırlamamızı da sağlıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Eren'in adını yaşatmaya devam edeceğiz, gelecek nesillere de aktaracağız. Bu ülkeye zarar vermek isteyen, bu ülkenin ayarlarıyla oynayan herkese karşı dimdik bir şekilde mücadele etmeye hazırız."

"Çok duygulandım"

İzleyicilerden Esma Kethüda ise çok güzel bir film olduğunu belirterek, "Çok duygulandım. En etkilendiğim sahnelerden biri, bir kalemi birden çok çocuğun kullandığı bölümdü. Benim çocuğumun bir çanta dolusu kalemi var, bu aklıma geldi. Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Mavi Çakır da "Bildiğimiz, yaşadığımız şeyleri ekrandan izleyince duygulandım." açıklamasında bulundu.

Eren'in hikayesini film öncesi bildiğini aktaran Rabia Eren, şunları kaydetti:

"Eren Bülbül'ü filmden önce de biliyordum. Burada izlerken çok duygulandım. Hayatım boyunca pek çok filme gittim ama bu film kadar etkilendiğim başka bir film hatırlamıyorum. Bir çocuğun vatanımıza kendini feda etmesi duygusal bir durum. Başkanımıza bizlere bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz."

Mehmet Özgavgan, "Daha önceden Eren'in hayatını biliyordum zaten. Ancak burada izleyince daha da duygulandım. Hem filmin yapımında hem de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." görüşünü aktardı.

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Alper Taban, İnegöl, Medya, Gişe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediye Başkanı Taban ile 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izlediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl Belediye Başkanı Taban ile "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler - Son Dakika
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