İnegöl Belediye Başkanı yangınzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı yangınzedelere yardım eli uzattı

İnegöl Belediyesi, bugün kırsal Küçükyenice Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası yangınzedelere yardım eli uzattı.

İnegöl Belediyesi, bugün kırsal Küçükyenice Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası yangınzedelere yardım eli uzattı.

Sabah saatlerinde Küçükyenice Mahallesi'nde Nizamettin Günder ve Harun Günder'e ait iki katlı evde meydana gelen yangın sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan yardımcılarını olay yerine göndererek yardım konusunda talimat verdi.

Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve Umuteli Yardımlaşma Derneğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, yangın bölgesine giderek yangınzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen evin molozlarını itfaiye raporu sonrası İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaldıracak. Ayrıca yangın zede ailenin geçici süreliğine sığınmaları için İnegöl Belediyesi tarafından konteyner gönderilecek. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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