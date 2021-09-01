Üye Girişi
İnegöl Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

İnegöl Belediye Meclisi toplandı

01.09.2021 17:32
İnegöl Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin masaya yatırıldığı mecliste 5 madde komisyonlar havale edilirken, 2 gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edildi.

İnegöl Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı bugün 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 7 gündem maddesiyle toplanan meclis, 5 maddeyi görüşülmek üzere komisyonlara havale etti. 2 madde ise oylanarak kabul edildi. Ağustos ayı faaliyetlerinin sunumuyla başlayan mecliste, Başkan Alper Taban gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşma sonrası meclis gündeminin 6'ncı maddesinde yer alan Park Bahçeler Müdürlüğü 2022-2023 yılları yapım ihalesi konusu görüşüldü. Merkez ve kırsal mahallelerde yeni çocuk oyun alanları, otopark ve yeşil alan yapımı ile mevcut parkların onarım ve bakım çalışmalarını kapsayan ve yaklaşık 20 milyon TL bütçesi bulunan çalışmayla ilgili istişareler sonrası, madde oy birliği ile kabul edildi.

7'nci maddede ise, İnegöl Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı eğitimcilere verilecek ücret tarifesi meclis üyeleri tarafından belirlenerek kabul edildi. - BURSA

İnegöl Belediye Meclisi toplandı
İnegöl Belediye Meclisi toplandı
İnegöl Belediye Meclisi toplandı

İnegöl Belediyesi, Sani Konukoğlu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İnegöl Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor 18:09 Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu 18:01 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu 17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu 17:27 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu 17:11 Damacananın içinden hortum çıktı, vatandaş suç duyurusunda bulundu Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti 16:39 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti
3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi 16:26 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi 16:09 Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi

Son Dakika Haberleri
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:18 Aldatma iddiasıyla sokak ortasında eşini bıçakladı
17:14 Çanakkale'de orman yangını! Arazözler olay yerine sevk edildi.
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
16:30 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz Son Dakika: Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz         
18:22
Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı         
18:08
Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi         
17:52
İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı         
17:29
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi         
17:09
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı         
16:21
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi         
15:09
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 18:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement