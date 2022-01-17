İnegöl Belediyesi 10 ekiple sahada - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi 10 ekiple sahada

17.01.2022 18:15
İnegöl Belediyesi 10 ekiple sahada

negöl'ün kırsal kesimlerinde devam eden kar yağışı hafta sonu şehir merkezine de düştükten sonra büyük sevinçle karşılanırken, rahmetin zahmete dönüşmemesi adına İnegöl Belediyesi karla mücadele ekipleri daha önceden hazırlıklarını yaptığı tedbirleri uygulamaya geçirdi.

İnegöl'ün kırsal kesimlerinde devam eden kar yağışı hafta sonu şehir merkezine de düştükten sonra büyük sevinçle karşılanırken, rahmetin zahmete dönüşmemesi adına İnegöl Belediyesi karla mücadele ekipleri daha önceden hazırlıklarını yaptığı tedbirleri uygulamaya geçirdi.

Kar yağışıyla birlikte İnegöl beyaza bürünürken merkez ve kırsal mahallelerde teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri anında tüm şehre müdahale etti. Pazar günü şehir merkezinde de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kısa sürede yollar karla kaplanırken, temizleme ve tuzlama çalışmalarının startı verildi. İnegöl Belediyesi şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde 10 ayrı ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İNEGÖL'DE KAPALI YOL YOK

Merkez mahallelerde yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken ekipler aynı yollar üzerinde sürekli çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde şuanda İnegöl genelinde kapalı yol bulunmuyor.

ÇÖZÜM MERKEZİ'NE ULAŞABİLRİSİNİZ

Her şartta ve her koşulda vatandaşlarının yanında olan İnegöl Belediyesi, bu konuda sorun yaşayan vatandaşların153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini bildirdi.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi 10 ekiple sahada - Son Dakika

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