İnegöl Belediyesi 30 Bin Öğrenciye Kumbara Dağıttı

Fuar öncesi kitap almak için para biriktirmeleri öğütlenerek dağıtılan kumbaralarla öğrenciler hem kitap okumaya hem de birikim yapmaya teşvik ediliyor.

İnegöl Belediyesi, bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek olan İnegöl Kitap Günleri Etkinliğine hazırlanıyor. 15-24 Şubat tarihleri arasında MODEF Fuar Merkezinde düzenlenecek Kitap Günleri Etkinliği öncesi, fuar organizasyonunu yapan Akıl Kültür Sanat Organizasyonu ile birlikte İnegöl Belediyesi tarafından ilçemizde bulunan tüm ilkokul öğrencilerine kumbara dağıtılıyor.

TİCARET VE SANAYİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ KUMBARALARINI BAŞKANDAN ALDI

Kitap fuarından alışveriş yapmak için para biriktirmeleri öğütlenerek dağıtılan kumbaralarla öğrenciler hem birikim yapmaya hem de kitap okumaya teşvik ediliyor. 30 bin kumbaranın dağıtıldığı İnegöl'de, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve AK Partili yöneticilerle birlikte Ticaret ve Sanayi İlkokulunda kumbara dağıtımlarına katıldı. Başkan Taban, 1'inci sınıf ve 4'üncü sınıf öğrencilerine kumbaralarını takdim ettiği sırada öğrencilerle sohbet etme fırsatı da buldu.

KİTAP OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ

Kumbara dağıtımları sırasında bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Ticaret ve Sanayi İlkokulumuzda öğrencilerimize kumbara dağıtımı için bir araya geldik. Biliyorsunuz 15-24 Şubat tarihlerinde okulların açılmasıyla beraber inşallah güzel bir Kitap Günleri Etkinliği hayata geçirmek istiyoruz. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştireceğiz. Geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübeler neticesinde her geçen yıl daha da geliştirerek, çok daha fazla kitleye eriştirerek, çocuk, bay, bayan tüm hedef kitlelere ulaşarak inşallah şehrimizde kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yıl inşallah yine okullarımızda kumbaralarımızı dağıtarak çocuklarımızın da küçük küçük birikimleriyle kitap satın alıp okuma alışkanlığını edinmelerini istiyoruz" dedi.

BİLGİNİN DEĞİŞMEZ KAYNAĞI KİTAP

Taban, bilginin kaynağının kitaplar olduğuna da dikkat çekerek "Kitap, bizlere her zaman değer katan, yol gösteren, karanlıktan aydınlığa çıkaran ve gerçekten erdemli birer insan olmamızı sağlayan ve bilginin de değişmez kaynağı. Bugün en değerli sermayenin bilgi olduğunu düşünürsek, bilgiyi de kitaplarda bulabiliyoruz" ifadelerinde bulundu.

1 MİLYON KİTAP İNEGÖLLÜLERLE BULUŞACAK

Bu yıl 3'üncüsü yapılacak olan Kitap Günleri Etkinliği hakkında da bilgiler veren Taban, "İnşallah bu sene yine ciddi manada bir hazırlık içerisindeyiz. 100 civarında yayınevi ve 1 milyon kitap çeşidi ile kitapseverlerin karşısına çıkmak istiyoruz. Geçen yıl bu sayı 500 binler seviyesindeydi. Bu yıl inşallah 1 milyon kitap ile her çeşit kitapla orada hemşerilerimizi buluşturmak istiyoruz. Ben çok güzel bir organizasyon olacağını şimdiden ifade edebilirim. Yine aynı merkezde gerçekleştireceğiz. Tabi burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkıları var. Organizasyonun düzenlenmesinde de Akıl Kültür Sanat Organizasyonuna da teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl'de çok güzel bir kitap etkinliği hayat bulacak. Burada yazarlarımız, yayın evlerimiz okurlarıyla buluşmuş olacaklar. Bugün de kumbaralarımızı dağıtarak bu duyuruyu da bir kez daha yapmış olduk" açıklamalarında bulundu.