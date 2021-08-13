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İnegöl Belediyesi 64 personel alacak - Son Dakika

İnegöl Belediyesi 64 personel alacak

13.08.2021 14:32
İnegöl Belediyesi 64 personel alacak, System.String[]

İnegöl Belediyesi, belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere vasıflı ve vasıfsız toplam 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi, belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı alanlarda görev yapacak 64 personel alımı yapacak. Vasıflı ve vasıfsız personel alımlarına ilişkin yapılan açıklamada, başvuruların 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında şahsen yapılması gerektiği ifade edildi. Başvurular İnegöl Belediyesi'nin Mesudiye Mahallesi Şipali yolu No: 27 adresinde bulunan Ek Hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü İdari İşler ve Evrak Kayıt Bürosuna yapılacak.

ADAYLAR MÜLAKAT VE 4 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİNE TABİ TUTULACAK

Personel alımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başvuru yapan adaylar arasından, yapılan değerlendirmeler neticesinde sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır. Ayrıca vasıflı işçi sınıfına müracaat yapanlar, mülakat ve 4 saatlik çalışma süresine tabi tutularak değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

"Tüm adaylar için B-C-D-E sınıfı ehliyet tercih sebebidir. Başvuru için gerekli belgeler; Sabıka Kaydı, Öğrenim Belgesi, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdanı Sureti, Ustalık belgesi, MYK belgesi, Diploma, Fotoğraflı CV. Boş CV belgesi belediyenin tüm hizmet binalarından ve www.inegol.bel.tr adresinden temin edilebilecek."

PERSONEL İÇİN ARANAN GENEL KRİTERLER VE DETAYLAR

"Personelde aranacak genel ve detay kriterler ise şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 40 yaşını geçmemiş olmak. İş pozisyonuna uygun olarak çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak. Esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlarından mahkûm olmamak. HES (Hayat Eve Sığar) kodunu bildirmek."

VASIFLI PERSONEL İÇİN ARANAN KRİTERLER

Temizlik işçisi olarak araç arkası personel 35 kişi alınacak. Boy ile kilo arasında en fazla +/- 12 kilo fark olma şartı bulunacak.

Kaynak işçisi olarak 3 personel alınacak. Çelik kaynakçısı MYK belgesi, MEB onaylı ustalık belgesi veya meslek liselerinin kaynak bölümünden mezun olmak. En az 3 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak. Yüksekte çalışma tecrübesi ve eğitimi olması. Gazaltı ve elektrik kaynağı ile çalışma tecrübesine sahip olmak.

Boya işçisi olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak. Yüksekte çalışma tecrübesi ve eğitimi olması. Alçıpan, alçı sıva, saten sıva iş tecrübelerine sahip olmak. Boya tabancası ile boya yapma iş tecrübesine sahip olmak.

İnşaat işçisi olarak alınacak 2 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak, yüksekte çalışma tecrübesi ve eğitimi olması ve kalıp, duvar, demir, seramik kaplama ile sıva iş tecrübelerine sahip olmak.

Sıhhi tesisat işçisi olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; PPRC boru kaynak için iş tecrübesine sahip olmak. PVC boru tamiratı için iş tecrübesine sahip olmak. Temiz su - pis su ve kalorifer tesisat iş tecrübelerine sahip olmak.

Greyder operatörü olarak alınacak 1 kişi için arana kriterler; greyder ehliyeti olan, en az 5 yıl yol şantiyelerinde deneyime sahip olan, tercihen kazıcı yükleyici kullanabilen kişi.

Kazıcı yükleyici operatörü olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; kazıcı yükleyici ehliyeti olan, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olan ve tercihen 1 cx - ekskavatör kullanabilen.

Mini yükleyici operatörü olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; kazıcı yükleyici ehliyeti olan, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olan.

Tretuvar işçisi olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl tretuvar iş deneyimine sahip olduğunu gösteren belge.

Asfalt işçisi olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl asfalt yama ve kaplama iş deneyimine sahip olan, silindiraj tecrübesi olan, tercihen operatör ehliyeti olan, asfalt işlerinde çalışmaya engeli bulunmayan ve sağlık problemi olmayan.

Bahçıvan olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; iş deneyimine sahip olmak, park ve bahçe işlerinde kullanılan alet ekipman bilgisine sahip olmak.

Marangoz olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; iş deneyimine sahip olmak, mobilya dekorasyon bölümü mezunu veya ustalık belgesine sahip olmak, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.

Ağır vasıta şoförü olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; ağır vasıta sürücü belgesine sahip olmak, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak, SRC belgesine sahip olmak.

Sulama tesisatı ustası olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; "park ve bahçe sulama sistemlerinde en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapmak üzere alınacak 1 kişi için aranan kriterler; iletişim, medya, gazetecilik vb. bölümlerden mezun olmak, tercihen askerliğini tamamlamış ve en az B sınıfı ehliyete sahip, fotoğraf ve video konusuna hakim olmak.

İnegöl Belediyesi 64 personel alacak

Merkez Yürütme Kurulu, Fen İşleri Müdürlüğü, İnegöl, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi 64 personel alacak - Son Dakika


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