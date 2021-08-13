Üye Girişi
İnegöl Belediyesi 64 personel alacak - Son Dakika

İnegöl Belediyesi 64 personel alacak

13.08.2021 15:44
İnegöl Belediyesi 64 personel alacak, System.String[]

İnegöl Belediyesi, vasıflı ve vasıfsız toplam 64 personel alacak.

İnegöl Belediyesi, vasıflı ve vasıfsız toplam 64 personel alacak.

İnegöl Belediyesi, belediyenin farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı alanlarda görev yapacak 64 personel alacak. Vasıflı ve vasıfsız personel alımlarına dair yapılan açıklamada, başvuruların 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında şahsen yapılması gerektiği ifade edildi. Müracaatlar İnegöl Belediyesi'nin Mesudiye Mahallesinde bulunan ek hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğü İdari İşler ve Evrak Kayıt Bürosuna yapılacak.

Personel alımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müracaat eden adaylar arasından, yapılan değerlendirmeler neticesinde sadece uygun görülen adaylara çağrı yapılacaktır. Ayrıca vasıflı işçi sınıfına müracaat edenler, mülakat ve 4 saatlik çalışma süresine tabi tutularak değerlendirilecektir. Bütün adaylar için B-C-D-E sınıfı ehliyet tercih sebebidir. Başvuru için gerekli belgeler; sabıka kaydı, öğrenim belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, ustalık belgesi, MYK belgesi, diploma, fotoğraflı CV. Boş CV belgesi belediyenin bütün hizmet binalarından ve www.inegol.bel.tr adresinden temin edilebilir."

Personel için aranan genel kriterler

Personelde aranacak genel ve detay kıstaslar ise şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. 40 yaşını geçmemiş olmak. İş pozisyonuna uygun olarak çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık meselesi olmamak. Esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlarından mahküm olmamak. HES (Hayat Eve Sığar) kodunu bildirmek."

Vasıflı personel için aranan kriterler

Temizlik işçisi olarak araç arkası personel 35 kişi alınacak. Boy ile kilo arasında en fazla +/- 12 kilo fark olma şartı bulunacak. Kaynak işçisi olarak 3 personel alınacak. Çelik kaynakçısı MYK belgesi, MEB onaylı ustalık belgesi veya meslek liselerinin kaynak bölümünden mezun olmak. En az 3 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak. Yüksekte çalışma tecrübesi ve eğitimi olması. Gaz altı ve elektrik kaynağı ile çalışma tecrübesine sahip olmak.

Boya işçisi olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak. Yüksekte çalışma tecrübesi ve eğitimi olması. Alçıpan, alçı sıva, saten sıva iş tecrübelerine sahip olmak. Boya tabancası ile boya yapma iş tecrübesine sahip olmak.

İnşaat işçisi olarak alınacak 2 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak, yüksekte çalışma tecrübesi ve eğitimi olması ve kalıp, duvar, demir, seramik kaplama ile sıva iş tecrübelerine sahip olmak.

Sıhhi tesisat işçisi olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; PPRC boru kaynak için iş tecrübesine sahip olmak. PVC boru tamiratı için iş tecrübesine sahip olmak. Temiz su - pis su ve kalorifer tesisat iş tecrübelerine sahip olmak.

Greyder operatörü olarak alınacak 1 kişi için arana kriterler; greyder ehliyeti olan, en az 5 yıl yol şantiyelerinde deneyime sahip olan, tercihen kazıcı yükleyici kullanabilen kişi.

Kazıcı yükleyici operatörü olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; kazıcı yükleyici ehliyeti olan, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olan ve tercihen 1 cx - ekskavatör kullanabilen.

Mini yükleyici operatörü olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; kazıcı yükleyici ehliyeti olan, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olan.

Trotuar (kaldırım) işçisi olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl trotuvar iş deneyimine sahip olduğunu gösteren belge.

Asfalt işçisi olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; en az 5 yıl asfalt yama ve kaplama iş tecrübesine sahip olan, silindiraj tecrübesi olan, tercihen operatör ehliyeti olan, asfalt işlerinde çalışmaya engeli bulunmayan ve sağlık problemi olmayan.

Bahçıvan olarak alınacak 4 kişi için aranan kriterler; iş tecrübesine sahip olmak, park ve bahçe işlerinde kullanılan alet ekipman bilgisine sahip olmak.

Marangoz olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; iş deneyimine sahip olmak, mobilya dekorasyon bölümü mezunu veya ustalık belgesine sahip olmak, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.

Ağır vasıta şoförü olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; ağır vasıta sürücü belgesine sahip olmak, en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak, SRC belgesine sahip olmak.

Sulama tesisatı ustası olarak alınacak 1 kişi için aranan kriterler; "park ve bahçe sulama sistemlerinde en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görev yapmak üzere alınacak 1 kişi için aranan kriterler; iletişim, medya, gazetecilik vb. bölümlerden mezun olmak, tercihen askerliğini tamamlamış ve en az B sınıfı ehliyete sahip, fotoğraf ve video konusuna hakim olmak. - BURSA

İnegöl Belediyesi 64 personel alacak

Merkez Yürütme Kurulu, Fen İşleri Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi 64 personel alacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu 16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu 16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı 16:09 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor 15:41 Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi 14:50 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı 14:25 Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı

Son Dakika Haberleri
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
16:17 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor
16:08 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
15:38 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak         
16:50
Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar         
16:44
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü         
16:07
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi         
15:35
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor         
14:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu         
13:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 17:05:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl Belediyesi 64 personel alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement