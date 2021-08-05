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İnegöl Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

05.08.2021 10:19
İnegöl Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Çarşamba günü 14.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanvekili Erdal Akkaya Başkanlığında yapılan mecliste, 5'i imar komisyonundan gelen ve 2'si de plan bütçe komisyonundan gelen olmak üzere toplam 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İNEGÖL BELEDİYESİ'NDEN YARDIM KAMPANYASI

Meclis başlangıcında gündeme dair kısa bir değerlendirme yapan Meclis Başkanvekili Erdal Akkaya, "Ülkemizin gündeminde orman yangınları var. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu zorlu günlerde elini taşın altına koyan herkese de teşekkür ediyorum. Bu noktada belediyemizin de bir çalışması var. Cumartesi gününe kadar sürecek bir yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan yardımlar Cumartesi günü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" dedi.

Değerlendirme sonrası Temmuz ayı faaliyetlerinin sunumu yapıldı. Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Orman Yangınları, Erdal Akkaya, Cumartesi, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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