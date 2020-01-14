İnegöl Belediyesi Akıllı Şehirler Kongresi'ne katılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi Akıllı Şehirler Kongresi'ne katılıyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Akıllı Şehirler Kongresi'ne katılıyor

19 dakika önce

Teknolojik atılımlar ve akıllı şehir olgusunu sıkça dile getiren İnegöl Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine katılıyor.

İnegöl Belediyesi Akıllı Şehirler Kongresi'ne katılıyor, System.String[]

Teknolojik atılımlar ve akıllı şehir olgusunu sıkça dile getiren İnegöl Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine katılıyor.


Son dönemlerde teknolojik yatırımlara ağırlık vererek geleceğin İnegöl'ünü imar etme noktasında gayret sarf eden İnegöl Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisine" katılıyor. 15-16 Ocak tarihlerinde başkentte düzenlenecek kongre, ATO Congresium'da gerçekleşecek. Kongrede İnegöl Belediyesi, T30-31 numaralı statlarda yerini alacak.


Başkan Taban da katılacak


Dijital değişim ve dönüşüme verdiği önemle bu alanda önemli hizmetler üreten İnegöl Belediyesi, özellikle e-devlet hizmetlerinde ülke genelinde elde ettiği başarı ile dikkat çekmişti. Bu gelişmelerle günü değil, geleceği tasarlayan belediye olarak öne çıkan İnegöl Belediyesinin katılacağı Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde, Belediye Başkanı Alper Taban da tam zamanlı olarak yer alacak.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, " İnegöl Belediyesinin çağın gereklerine ayak uydurma noktasında dijital değişim ve dönüşümden faydalanarak ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Veriye en etkin ve en güvenilir yoldan ulaşmayı hedefleyerek iş süreçlerini takip ettiklerini kaydeden Taban, "Teknolojik yenilikleri iş süreçlerine dahil ederek kaliteli hizmet anlayışımız ile ilerlemeyi sürdürüyoruz. Akıllı Şehirler, yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar vasıtasıyla sınırlı kaynaklarını etkin kullanarak gelecekteki problem ve ihtiyaçlara çözümler üreten, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, insan hayatına değer katan ve yaşam kalitesini iyileştiren şehirlerdir. Belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayan akıllı teknolojiler, belediyelerin vatandaşa daha etkin hizmet sunmalarına imkan tanımaktadır. Nesnelerin İnternet ve ileri teknolojiler, kentlerimizde yaşamı yeni bir boyuta taşımaktadır. Halihazırda birçok belediyede kullanılmaya başlanan akıllı şehir uygulamaları daha çok çevre, ulaşım, yönetişim, güvenlik, sağlık ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu Birliğimiz de, dünyada yerel yönetim konusundaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, belediyelerimizin bu gelişmelere uygun yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak ve tecrübe paylaşımını mümkün kılmayı amaçlamaktadır" dedi.


Geleceğin akıllı şehri İnegöl


Başkan Taban, 15-16 Ocak 2020 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi gerçekleşeceğini de hatırlatarak şöyle devam etti: "Konuyla ilgili yönetici ve uzmanları bir araya getirerek akıllı şehirlere geçiş sürecine ivme kazandırmayı hedefleyen kongre; Belediyeler, Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, girişimciler, firmalar ve dünyanın dört bir yanından uzmanları bir araya getirecek bir platform olması bakımından ilk olma özelliğini taşımaktadır. İnegöl Belediyesi olarak bizler de 15-16 Ocak 2020 tarihlerinde ATO Congresium Ankara'da düzenlenecek olan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde geleceğin Akıllı Şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte olan İnegöl'ümüz için T30-31 numaralı standımızda yerimizi alıyor olacağız " dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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