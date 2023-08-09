İnegöl Belediyesi: Barınak görevlisinin hayvanlara ateş ettiği görüntüler 7 yıl önceki olaya ait - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi: Barınak görevlisinin hayvanlara ateş ettiği görüntüler 7 yıl önceki olaya ait

09.08.2023 23:26

Bursa'nın İnegöl ilçesinde barınak görevlisinin yemleme sırasında hayvanlara silahla ateş ettiği iddiası sosyal medyada yayıldı. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin 2016 yılında yaşanan bir olaya ait olduğu ve gerçek olmayan bir silah kullanıldığı belirtildi. İlgili kişinin o dönemde işten çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu görüntülerin yeniymiş gibi paylaşan hesaplar hakkında adli işlem başlatılacağı duyuruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde barınak görevlisinin yemleme sırasında hayvanlara silahla ateş ettiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 7 yıl önce yaşanan bir olayla ilgili olduğu bildirildi.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, olayın 2016 yılında yaşandığı, barınak görevlisinin yemleme sırasında birbirine zarar veren köpekleri ayırmak amacıyla sadece ses çıkaran gerçek olmayan silahla ateş ettiği görüntüleri yeni yaşanmış gibi lanse edildiği bildirildi.

O dönem ilgili kişinin işten çıkartıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Algı yaratmak adına 'yeni' yaşanmış gibi videoları paylaşan hesaplar hakkında adli işlem başlatılacaktır. O dönemki haberlere de yansıyan görüntüler hakkında gerekli açıklamalar zaten yapılmış ve kişinin iş akdine son verildiği iletilmiştir. Sadece birkaç saniyelik görüntüyü izleyip zehir zemberek yorum yapan kişileri de bölgenin en donanımlı bakım merkezimiz olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi ziyaret edip, sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımızı canlı bir şekilde görmelerini öneririz."

Kaynak: AA
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İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi: Barınak görevlisinin hayvanlara ateş ettiği görüntüler 7 yıl önceki olaya ait - Son Dakika


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