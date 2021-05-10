İnegöl Belediyesi bayrama hazır - Son Dakika

İnegöl Belediyesi bayrama hazır

10.05.2021 13:10
İnegöl Belediyesi bayrama hazır, System.String[]

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tam kapanma süreci içerisinde yaşanacak Ramazan Bayramı'nda İnegöl Belediyesi'nin aldığı tedbirler ile düzenlemelere ilişkin bir açıklama yaptı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tam kapanma süreci içerisinde yaşanacak Ramazan Bayramı'nda İnegöl Belediyesi'nin aldığı tedbirler ile düzenlemelere ilişkin bir açıklama yaptı. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin tüm birimleriyle bayrama hazır olduğu ifade etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, 29 Nisan 2021 Cuma akşamı başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek olan tam kapanma süreci içerisinde yaşayacağımız Ramazan Bayramı'na ilişkin alınan tedbirler ile uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

7/24 sahada

Çok özel ve önemli günlerden geçildiğini işaret eden Başkan Taban, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının görülen lüzum gereği 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma şeklinde sürdürüldüğünü kaydederek; "Geçtiğimiz yıl ramazan bayramında ilk kez yaşadığımız bayramda kısıtlamayı, bu yıl maalesef yeniden yaşıyoruz. Vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle alınan bu zorunlu karar gereği, bayramımızı evlerimizde geçirmek durumunda kalacağız. Ancak bu süreçte İnegöl Belediyesi olarak bizler hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye hizmetlerimiz noktasında hem sokağa çıkma yasağı sürecinde hem de bayram süresince ekiplerimiz tam zamanlı olarak sahada çalışmaya devam edecekler" dedi.

İnegöl Belediyesi'nin gerekli tüm birimlerinde 7/24 hizmeti aksatmayacak şekilde icapçıların çalışacağını belirten Başkan Taban, şöyle devam etti: "65 yaş üstü, engelli, düşkün, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ekmek, ilaç vb. alışveriş ihtiyaçlarını gidermek için ekiplerimiz hazır vaziyette. 153 hatlarımızdan vatandaşlarımız bizlere ulaşıp bu imkanlardan faydalanabilecekler. Ayrıca evsiz, yolda kalmış, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal hizmetler yurtlarına nakli ile ilgili de yine ekiplerimiz göreve hazır vaziyette olacaklar. Yine bayram ve bayram arifesinde açık olacak işyerlerinin yoğunluk, hijyen, kapanış saatleri vb. denetimleri zabıta ekiplerimizce gerçekleştirilecek. Bayramda görevli ulaşım araçlarının (otobüs, taksi) denetimleri yapılmaya devam edecek. Rutin çalışmalar ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çevre kontrolleri ile ilçe genelindeki aksaklıkların kontrolü ve ilgili kurum ve birimlere iletilmesi iş ve işlemleri kısıtlamanın olduğu günlerde devam edecek. Seyahat izin kuruluna personel desteğimiz bu süreçte de devam edecek. 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde ilçe genelinde 8 semt pazarımız kurulacak demiştik. 8 Mayıs'ta kuruldu. 15 Mayıs'ta da bir aksilik olmazsa aynı şekilde Pazar yerlerimiz 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını karşılaması için nöbetçi fırınlar belirlenecek. Fırınlarla ilgili bilgiye vatandaşlarımız 153'ten ulaşabilirler. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz Ramazan Bayramı boyunca tüm personelleri ile tam zamanlı olarak faaliyet gösterecek. Genel çöp toplama faaliyetlerimiz rutin olarak devam edecek. Geri dönüşüm toplama çalışmalarımız da yine gününde devam edecek. Sokağa çıkma yasağı boyunca mevkici personelimiz rutin temizlik çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızdan gelecek anlık taleplere de çöp taksi hizmet verecek. Bayram süresince şehrimizde olumsuzluklar yaşanmaması için saha kontrollerimiz de sürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğümüz bayram öncesi tüm yeşil alanlar ve parklarda çim biçme çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterlerde yabani otla mücadele ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Defin Hizmetleri Müdürlüğü'müzde de hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için icapçılar görevlendirilmiştir." - BURSA

İnegöl Belediyesi bayrama hazır
İnegöl Belediyesi bayrama hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi bayrama hazır - Son Dakika


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