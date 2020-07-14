İnegöl Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Şehri geleceğe taşıyacak çalışmaları bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bir yandan da belirli aralıklarla üniversitenin de desteği ile iç kontrol eylem planı, izleme değerlendirme çalışmaları ve personel eğitimlerine devam ediyor.

Şehri geleceğe taşıyacak çalışmaları bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, bir yandan da belirli aralıklarla üniversitenin de desteği ile iç kontrol eylem planı, izleme değerlendirme çalışmaları ve personel eğitimlerine devam ediyor.

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İnegöl Belediyesi, 2019-2020 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Pazartesi günü Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katılımıyla Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Her birimden bir sorumlunun katılarak 6 aylık eylem planının izleme değerlendirme raporlarının masaya yatırıldığı toplantıda, yapılacak çalışmalar istişare edildi.


2019 yılı Aralık ayında Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Zerrin Fırat ve Gemlik Asım Kocabıyık MYO Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir'in koordinesi ile yapılan 2019-2020 Yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çalıştayı sonrası, her birim belirlenen faaliyetler üzerine çalışmalarına başlamıştı. Pazartesi günü yapılan toplantıda hazırlanan eylem planının 6 aylık izleme ve değerlendirme sürecini ele alındı. Üniversitenin de desteği ile daire müdürlüklerinin iç kontrol sorumluları ile gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.


Toplantı öncesi bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Belediyemizin 6 aylık çalışmaları burada yapılan izleme değerlendirmeyle masaya yatırılıyor. Bu çalışmaları önemsememiz gerektiğini ifade edebilirim. Çünkü takip ettiğiniz iş sonuca varıyor ya da başarı getiriyor. Tabi bunları sadece kağıt üzerinde bırakmayıp beraberinde her birimin kendi ilgi alanıyla alakalı süreçlerini, kontrollerini, takiplerini yapması önemli. Hatta biz bunlara yenilerini de eklemeye çalıştık. Kamu öğretisi içerisinde benim görmediğim, eksik bulduğum noktalar da var. Herkesin bir rutini var, bu rutin içerisinde sorunlar da var ama kimse bunları sorun olarak görmüyor. Sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir sisteme geçmemiz gerekiyor kendi kurumumuzda. Onun için ricam, tüm işlerdeki izlenmesi gereken alanların kontrollerinin yapılarak beraberinde buradaki planımıza uygun şekilde işlerin yürüyor olmasını sağlamak. Beraberinde de sürekli olarak düşünmek ve yenilikler katıyor olmak. Bu da şehrimiz adına güzel bir adım olacaktır. Vatandaşlarımızı da biz bu sürece katmaya çalışıyoruz. İnegöl Belediyesi şehrin yönetimi konusunda en önemli kurumlardan bir tanesi. Bugün de izleme ve iç kontrol çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bunu yılda 2 defa yapıyoruz. Bu çalışmaların kağıt üzerinde kalmasını istemiyoruz. Sürekli düşünmeliyiz. Vatandaşımıza da en güzel hizmetleri gerçekleştirmeliyiz. Hocalarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemizi ve onların görüşlerini önemsiyoruz. İnşallah bu dönem daha fazla üniversitelerle iş birliği içerisinde olduğumuzu göreceksiniz" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Yasemin Özdemir, Alper Taban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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