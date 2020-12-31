İnegöl Belediyesi covid-19 güvenli hizmet belgesi aldı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi covid-19 güvenli hizmet belgesi aldı

31.12.2020 12:48
İnegöl Belediyesi covid-19 güvenli hizmet belgesi aldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, pandemi sürecinde hayata geçirdiği uygulamalarla TSE tarafından "Covid-19 güvenli hizmet belgesi" almaya hak kazandı.

İnegöl Belediyesi, pandemi sürecinde hayata geçirdiği uygulamalarla TSE tarafından "Covid-19 güvenli hizmet belgesi" almaya hak kazandı.

Pandemi sürecinde şehir genelinde yürütülen dezenfekte ve temizlik çalışmalarının haricinde kurum binalarına hizmet almaya gelen vatandaşların sağlığının korunması için tedbirler alan İnegöl Belediyesi, TSE tarafından "covid-19 güvenli hizmet belgesi" almaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi süreci ve güvenli hizmet belgesi hakkında açıklamalarda bulundu. ülkemizi her alanda olumsuz etkileyen covid-19 salgınına karşı, salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Başkan Taban, "Bu süreçte hayata geçirdiğimiz maske üretim atölyemiz ile binlerce maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Ayrıca düzenli dezenfekte çalışmaları yürüttük. Bunun yanında dezenfekte aparatlarının şehrimizin muhtelif yerlerine yerleştirilmesi gibi birçok çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik verilen belge dahilinde yaklaşık 4 aydır salgın ile etkin mücadele standartlarının kurumsal faaliyetlere intibakı için gerekli çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Başkan Taban, "Bu çalışmalar doğrultusunda, vatandaşlarımızın direkt kurumumuza gelerek gerçekleştirdiği işlemlerde karşılaşabileceği Ccvid-19 riskini asgariye indirecek tedbirleri aldık. İlgili standartların yakalanması çalışmaları kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde tüm ofislerimizi dizayn ettik. Ayrıca olası pozitif ya da temaslı vaka durumlarında alınması gereken aksiyonlara dair analiz ve eylem planlarımızı oluşturduk. Pandemi sorumlusu görevlendirerek gerek personelimizin kendi iç işlemlerinde gerekse vatandaş ilişkilerinde süreç yönetimine nitelik kazandırdık. Sensörlü dezenfektan aparatları ve muslukların yanında maske atık toplama kutularını belirli alanlara konuşlandırdık. Acil durum eylem planı ile risk yönetimi eylem planı hazırladık. Binalarımızda tüm ofislerimizin kapasite sınırları belirlendi. Günlük, haftalık ve aylık dezenfektan uygulama cetvelleri oluşturuldu. Ayrıca havalandırma talimatlarından mescitlerimize kadar detaylı bir tedbir çalışması uygulandı. Kısacası vatandaşlarımızın ve personelimizin hizmet binalarımızda mevcut salgının bulaş riski ile karşılaşma ihtimalini azaltmaya yönelik detaylı çalışmalar yürüttük. Nihayetinde TSE yetkilileri tarafından gerçekleştirilen tetkik sonucunda, gerekli standartları karşıladığımız için Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesini kurumumuza kazandırmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen uyarıları yaparak onların sağlığı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığımızı ifade etmek isterim" açıklamalarında bulundu. - BURSA

İnegöl Belediyesi covid-19 güvenli hizmet belgesi aldı

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi covid-19 güvenli hizmet belgesi aldı - Son Dakika


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