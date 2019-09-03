İnegöl Belediyesi E-Devlet'te Türkiye 1'incisi

Son dönemde teknolojik değişim ve dönüşüm anlamında atağa kalkan İnegöl Belediyesi, tüm birimlerde bu alanda yeniliklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban'ın 20 ay önce göreve gelmesiyle birlikte gündeme aldığı teknolojik yenilikler kapsamında, İnegöl Belediyesi e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte İnegöl Belediyesi e-devletten verilen hizmetler kapsamında Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.

GENÇ, LİYAKATLİ VE EHLİYETLİ BRİ EKİBİMİZ VAR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün encümen toplantısı öncesi encümen üyelerinin de katılımıyla konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Taban, çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek "20 ay önce yola çıktığımızda koyduğumuz hedeflerin gerçekleştiğini görmek, emin adımlarla yolumuzda ilerliyor olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bildiğiniz gibi kurumsal değişim ve dönüşüm, teknolojik değişim ve dönüşüm çalışmalarını başlatmıştık. Aslında bunların hepsinin temelinde yeni nesil belediyecilik anlayışını hayata geçirebilmek anlamında atmış olduğumuz bazı adımlar vardı. Biliyorsunuz genç meclis üyelerimiz var. Tecrübeli, ehliyetli, meclis üyelerimiz var. Aynı şekilde genç, ehliyetli ve liyakatli bir ekibimiz, kadromuz var. Bu kadromuzla güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

OPERASYONEL MALİYETİ DÜŞÜRÜP VATANDAŞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

"Bugün şehrim ve kurumum adına gerçekleştirdiğimiz bir ilkle karşınızdayız" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: "Yeni nesil belediyecilik anlayışının bir ürünü olan ve gerçekten bir akıl terinin neticesinde hayata geçen bir başarıyı paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da sıkça vurguladığı, devletimizin önemsediği Türkiye'nin önemli projelerinden biri e-devlet projesidir. Hayatımızda birçok kolaylıklar sunan ve internetin olduğu her alanda rahatlıkla devletimizin sunduğu hizmetlere internet ortamında erişerek işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz de buradan hareketle ülkemizde ve dünyadaki internet kullanımına baktığımızda ciddi anlamda internet kullanımının arttığını görüyoruz. 82,4 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde nüfusun yüzde 72'sini oluşturan yaklaşık 60 milyon internet kullanıcısı var. Her geçen gün de bu oranın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla böylesine imkanlarla buluşan bir ülkede artık sanal ortamda da bu hizmetlerin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim operasyonel maliyetlerimizi düşürürken verimliliğimizi de arttırmakta."

E-DEVLET ÜZERİNDEN 30 AYRI HİZMET

"20 ay önce göreve başlarken kendimize bazı hedefler koymuştuk. Bu hedeflerden bir tanesi de e-devlet uygulamasında o gün itibariyle mevcut 5 adet hizmetimiz vardı. Koyduğumuz hedef 41 hizmetle Türkiye'de bu konuda öncü belediyeler arasında olmaktı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 41 hedefine varamasak da 30 hizmet ile e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanını almış bulunuyoruz. Tabi bununla da yetinmedik. Burada bunun kullanımını teşvik etmek adına da bir takım çalışmalarımız süregelecek. Biz bunun tanıtımını yaparak daha çok vatandaşımızın kullanmasını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımız dünyanın bir ucundan e-devlet üzerinden İnegöl Belediyesiyle ilgili işlemleri halledebilecekler."

VATANDAŞ OTURDUĞU YERDEN İŞİNİ GÖRECEK

"Yeni nesil belediyecilik kavramı içerisinde bu zihniyeti yaşamak adına ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerini alarak bu zihinsel dönüşümü kurumumuzda gerçekleştirmek istediğimizi çalışanlarımıza ifade etmiştik. Bunlardan biri kalite yönetim sistem belgesi diğeri de vatandaş memnuniyeti belgesi. İnşallah vatandaş odaklı çalışmayı bizler de kendimize katmış olduk. Beraberinde elektronik imzaya geçtik. Islak imza zorunluluğu olmayan tüm evrakları elektronik ortamda imzalayarak hem zamandan hem kağıttan ve diğer unsurlardan tasarruf eder hale geldik. Belge yönetimi noktasında da elektronik belge yönetimine geçmiştik ilk aylarda. Elektronik arşiv gibi KEP organizasyonuna sahip olan tüm kurumlarla da yazışmalarımızı elektronik ortamda yaparak zaman kayıplarını ortadan kaldırmış olduk. Bugün Ankara, İstanbul veya şehrimizdeki benzer entegrasyona sahip tüm kuruluşlarla bu sistem üzerinden yazışmalarımızı yapıyoruz. 7/24 hizmet belediyeciliğin tam manasıyla uygulayabilmek adına kendi eksiklerimizi de gidermeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerin içerisinde özellikle talep ve iletilerin sorgulanması, imarla ilgili sorgulamalar, vatandaşın tahakkuk bilgilerini sorgulaması, e-dilekçe hizmeti gibi konular… Vatandaşa dilekçe vermeniz gerekiyor diyoruz. Vatandaş artık hiç kurumumuza gelmeden e-devlet üzerinden bu dilekçeyi vermiş olacak. İnegöl Belediyesi olarak şehrimizdeki tüm vatandaşlarımıza bu ayrıcalığı yaşatmış olacağız. Tabi kamudaki değişim ve reformu, yenilikleri önemsiyoruz. Başarı yolun sonu değil aslında yolun kendisidir. Biz de yeni başarılara imza atabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Kattığımız her yenilikte de heyecanımız bir kat daha artıyor. Şehrimiz her şeye değer. Katkısı, emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."