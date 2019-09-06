İnegöl Belediyesi e-devlet’te Türkiye 1’incisi
1 saat önce
İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükselterek bu alanda Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.
İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükselterek bu alanda Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:29
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