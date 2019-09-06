Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyesi e-devlet’te Türkiye 1’incisi
Son Dakika Ekonomi Haber

İnegöl Belediyesi e-devlet’te Türkiye 1’incisi

1 saat önce

İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükselterek bu alanda Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.

İnegöl Belediyesi e-devlet’te Türkiye 1’incisi, System.String[]

İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükselterek bu alanda Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.

İnegöl Belediyesi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi İzmir barosu'ndan tbb'ye 'olağanüstü genel kurul' çağrısı ABD Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncelledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl Belediyesi e-devlet’te Türkiye 1’incisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]