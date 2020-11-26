İnegöl Belediyesi "e-devlet"te zirveyi kimseyle paylaşmıyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi "e-devlet"te zirveyi kimseyle paylaşmıyor

26.11.2020 11:43
İnegöl Belediyesi

Göreve geldiği günden bu yana köklü dijital dönüşümün fitilini ateşleyen ve birbiri ardına başarılarla adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, e-devlet kapısı üzerinden sunulan belediye hizmetlerini 42'ye taşıdıklarını belirterek, Türkiye'de en çok hizmet sağlayan...

Göreve geldiği günden bu yana köklü dijital dönüşümün fitilini ateşleyen ve birbiri ardına başarılarla adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, e-devlet kapısı üzerinden sunulan belediye hizmetlerini 42'ye taşıdıklarını belirterek, Türkiye'de en çok hizmet sağlayan kurumu olarak zirvedeki yerini koruduklarını iletti.

Yeni nesil belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden sunmuş olduğu onlarca hizmete "10 kalem" daha ilave ederek toplamda 42 adet hizmet ile Türkiye'de en çok hizmet veren kurum unvanını zirvede koruyor. Her koşulda vatandaşlara kolaylık sağlayan İnegöl Belediyesi, dijital dönüşüm alanında hayata geçirmiş olduğu yepyeni uygulamalar ile vatandaşların her yerden hem güvenli hem de sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmelerini sağlıyor.

Dijital dönüşüm kapsamında ülke genelinde yerel yönetimler alanında zirveyi elinden bırakmayan İnegöl Belediyesi, tek seferde 10 kalem hizmeti devreye alarak E-devlet kapısı üzerinde yer alan hizmet sayısını 42'ye yükseltmiş oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, " İnegöl Belediyesi olarak her alanda en iyisi olma gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda e-devlet kapısı üzerinden ve diğer alanlarda da çalışmalarımızı yapıyor, vatandaşlarımıza kolaylıkla hizmet sağlıyoruz. Belediye bünyemizdeki hizmetleri online mecra aracılığı ile sunarak aslında hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürdük. Bugün ise e-devlet kapısı üzerinden 10 hizmeti daha hayata geçirerek bu sayıyı 42'ye çıkarmış olduk. Dilekçeden evrak takibine, emlak vergisi bildiriminden vergi ödemelerine, askıda imar planından imar durum bilgisi sorgulamaya kadar dijital çağın bütün kolaylıklarını 7/24 İnegöl halkına sunmaya devam ediyoruz. Maksadımız her bir vatandaşımızın belediye hizmetlerimize kolaylıkla ulaşabilmesi. Kapsama aldığımız tüm hizmetler ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi. - BURSA

İnegöl Belediyesi e-devlet te zirveyi kimseyle paylaşmıyor

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, E Devlet, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi 'e-devlet'te zirveyi kimseyle paylaşmıyor - Son Dakika


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