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İnegöl Belediyesi Fırsatçılığa Fırsat Vermiyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Fırsatçılığa Fırsat Vermiyor

15.12.2021 11:25
İnegöl Belediyesi Fırsatçılığa Fırsat Vermiyor

İnegöl Belediyesi, ekonomik olarak zorlu günlerden geçen ülkemizde vatandaşların fırsatçılar karşısında mağduriyet yaşamaması adına sahaya indi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler market ve pazarlarda fahiş fiyat artışı, eksik gramaj ve fiyat etiketleriyle ilgili sürekli denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

İnegöl Belediyesi, ekonomik olarak zorlu günlerden geçen ülkemizde vatandaşların fırsatçılar karşısında mağduriyet yaşamaması adına 7/24 sahada. İlçe genelinde fahiş fiyat, tarifesiz ve etiketsiz ürün satışına karşı denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 30 işletme hakkında yasal işlem başlatılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi verildi. Raf ve kasa fiyatları arasında farklılık bulunan, aldatıcı ya da standart dışı fiyat etiket tarifesi uygulayan ve semt pazarlarında fiyat etiketi bulundurmayan işletmelere de idari para cezası uygulandı.

FİYATLARA SIKI DENETİM

Zabıta ekipleri artarak devam eden market ve pazar denetimleri sırasında satışa sunulan ürünlerde fahiş fiyat artışı, eksik gramaj ve fiyat etiketi bulunmaması gibi konuları titizlikle inceliyor. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, etiket fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri de yaparak güncel fiyatlarını kayıt altına alıyor.

Market ve pazarlarda gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetlerinin de önüne geçen İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerin ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi adına yoğun mesai harcıyor.

63 İŞLETMEYE MÜDAHALE

Bu kapsamda zabıta ekipleri tarafından daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile güncel fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen 30 işletme hakkında yasal işlem başlatılmak üzere evrakları Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Diğer yandan raf ile kasa fiyatları arasında fiyat farklılıkları bulunduğu tespit edilen 19 işletmeye, aldatıcı ya da standart dışı fiyat etiket tarifesi uygulayan 14 işletmeye ve satışa sunduğu ürünlerde fiyat etiketi bulundurmayan semt pazarı esnaflarına da idari para cezası uygulanmıştır.

BAŞKAN TABAN; "FIRSATÇILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, ekonomik olarak zorlu günlerden geçildiğini ifade etti. Vatandaşın bu süreci en az etkiyle atlatması adına Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 sahada olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu kullanmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir adaletsizlik varsa, hak yerini bulana kadar peşini bırakmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Önceliğimiz vatandaşımızın mağdur olmaması. Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle süreç sonlanana dek denetimlerimiz aralıksız sürecek. İnşallah en kısa sürede el birliği ile bu zorlu günleri de atlatacağız bundan şüphemiz yok. Ancak en fazla birlik olmamız gereken bu süreçte birileri şartları kendi lehine çevirmeye çalışıyorsa, buna da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi Fırsatçılığa Fırsat Vermiyor - Son Dakika


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