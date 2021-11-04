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İnegöl Belediyesi Fotoğraf Maratonu başlıyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Fotoğraf Maratonu başlıyor

04.11.2021 14:31
İnegöl Belediyesi Fotoğraf Maratonu başlıyor

İnegöl Belediyesi, BUFSAD ve İFSAD işbirliği ile 3 ayrı kategoride toplam 72 bin TL ödüllü Fotoğraf Maratonu düzenliyor.

11-14 Kasım tarihlerinde 4 gün sürecek maratonda İnegöl'ün eşsiz güzellikleri profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından ölümsüzleştirilirken, Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlar için de Mobil Kategori düzenleneceğini açıkladı.

İnegöl Belediyesi şehrin turizm, endüstri ve sosyal değerlerini ölümsüzleştirmek, sonbaharın renk cümbüşüyle İnegöl'ün eşsiz doğasını sanatla buluşturmak adına 4 gün sürecek bir Fotoğraf Maratonu düzenliyor. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) işbirliğinde düzenlenecek Fotoğraf Maratonu 11-14 Kasım tarihlerinde 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. İnegöl'de Turizm, İnegöl'de Endüstri ve İnegöl'de Sosyal Yaşam konularının işleneceği Fotoğraf Maratonu ile şehrin eşsiz manzara ve doğası ile hareketli yaşamı ölümsüzleştirilerek arşivlenmiş olacak.

ŞEHRİN GÜZELLİKLERİ FOTOĞRAFIN DİLİYLE ANLATILACAK

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki; BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, İFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çakır, BUFSAD Yöneticisi ve aynı zamanda Küratör Fahrettin Beceren, İFSAD Yönetim Kurulu Üyesi Resul Gümüş, İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Güleçyüz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç'ın katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Fotoğraf Maratonunun duyurusun yaparak hem fotoğraf sanatçılarına hem de vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Taban, "Profesyonel fotoğraf sanatçılarıyla birlikte şehrimizi tanıtabileceğimizi düşünüyoruz. Buradan çıkacak karelerle turizimsel anlamda güzelliklerimizi ortaya koyabileceğimizi, şehrimizin sosyal yaşamını daha güzel karelerle ortaya koyabileceğimizi ve fotoğrafın diliyle pek çok güzelliğin vatandaşa aktarılabileceğine inanıyoruz. Bugün de bu amaç doğrultusunda fotoğrafın profesyonelleriyle bir aradayız. Bir fotoğraf maratonu duyurusu yapmak için bir araya geldik. Pandemi sürecinde şehrimizde İFSAD işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışmamız oldu. Özellikle sokaklar boşken tüm güzellikleri, şehrin cadde ve sokaklarını, doğal yaşamı fotoğraflamaya çalıştık. Bunu BUFSAD'ın da Bursa'da yaptığını biliyoruz" dedi.

SONBAHARIN BİNBİR RENGİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLECEK

4 gün sürecek ulusal bir yarışma düzenlendiğini hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Biz bugün Türkiye genelinde bir yarışmayı duyurmak, çağrı yapmak üzere toplandık. Burada profesyonellerle şehrin en güzel karelerini yakalamaya çalışacağız. 4 gün sürecek ulusal bazda bir çalışma olacak bu. BUFSAD ve İFSAD'ın tüm üyeleri ile tüm profesyonel sanatçılarımıza buradan çağrı yapıyoruz. Mevsim olarak sonbahardayız. Tabiatın bin bir rengini fotoğraf karelerine yansıtmak istiyoruz. Çok güzel görüntüler, manzaralar çıkacağını düşünüyoruz. Bu manzaraları da gerek tanıtımlarda gerek kent belleğinde değerlendirmiş olacağız."

72 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

"Fotoğraf Maratonumuz 3 ana tema ile düzenleniyor. İnegöl'de turizm, İnegöl'de endüstri ve İnegöl'de sosyal yaşam başlıklarıyla yapılacak. Burada her kategori için 1'inciler, 2'nciler, 3'üncüler ve mansiyon ödülleri yer alacak. 1'inciye 10 bin, 2'nciye 5 bin 3'üncüye 3 bin olmak üzere ödüllendirme yapılacak. Mansiyonlarla birlikte toplam 72 bin TL'lik bir ödül baremimiz var."

GEÇMİŞTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR DEĞERLENDİRİLMEYECEK

"11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 4 gün devam edecek çalışma için bu 4 gün boyunca belediyemiz önünde bir kayıt masası oluşturulacak. Burada profesyoneller gelip kayıtlarını yaptırıp o günden sonra çekeceği fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Geçmişte çekilmiş fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecek. Yarışma sonucunda gelen fotoğrafları alanında uzman bir jüri heyeti değerlendirecek. Jüri üyelerimiz; DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan Özdemir, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi Cengizhan Günesen, İFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çakır, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Savaş, BUFSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Arca, Fotoğrafçı İbrahim Peynirci, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orhan Cem Çetin, BUFSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küratör Fahrettin Beceren ile İFSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Resul Gümüş ve Fotoğrafçı Fevzi Yapıcı'dan oluşuyor."

VATANDAŞLAR DA MOBİL KATEGORİDE CEP TELEFONLARI İLE KATILABİLECEK

"Bu yarışma içerisinde bir yeniliğimiz de olacak. Mobil kategorisi açtık. Burada vatandaşlarımıza da bir imkan sunuyoruz. Onların kadrajından İnegöl'ü görmek, hobi olarak bu işi yapanların da fotoğraflarını bizlerle paylaşması durumunda onları da değerlendireceğiz. Mobil kategoride sadece cep telefonu ile çekilen fotoğraflar değerlendirilecek. Burada da 1'inciye 1.500 TL, 2'nciye 1.000 TL ve 3'üncüye 500 TL ödül verilecek. İnşallah bunların daha sonra sergisini de yapacağız. Ben bu vesileyle tüm fotoğraf sanatçılarımıza davetimizi tekrar etmek istiyorum. Mobilya şehri, astronomide köfte markasıyla, doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla güzel bir şehir İnegöl. Yaylaları, şelaleleri, güçlü sanayisi, müteşebbis ruha sahip güler yüzlü insanlarıyla güzel bir şehir İnegöl. Ben tüm fotoğraf sanatçılarımızı İnegöl'ümüze davet ediyorum. Yarışmanın hayırlı olmasını diliyorum."

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi Fotoğraf Maratonu başlıyor - Son Dakika


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