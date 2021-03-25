İnegöl Belediyesi görme engellilere "akıllı baston" dağıtacak - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "akıllı baston" projesinden faydalanmak isteyen görme engelli vatandaşların Çözüm Merkezine başvurmalarını istedi.

Başkan Alper Taban, görme engelliler için geliştirilmiş dünyanın en yenilikçi çalışmalarından biri olan akıllı bastonun görme engellilerin hayatını ciddi oranda kolaylaştıracağını söyledi. Alper Taban, akıllı baston projesinin görme engellilerin özgürlük alanlarını genişletmek için tasarlanmış bir proje olduğuna vurgu yaptı. Taban, geliştirilen akıllı bastonun engelleri algılayıp ikazda bulunabildiğini, göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılayıp uyardığını, aynı zamanda akıllı telefonla bağlanabilme özelliği sayesinde bluetooth ile cep telefonundaki akıllı baston uygulamasına bağlanabildiğini anlattı.

Taban, "Mobil uygulamalarla entegrasyonu da diğer önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Google Maps bunun ilk örneklerinden biri. Şarj ile çalışan akıllı baston, engellilerin hayatını kolaylaştıracak. Engelleri ultrasonik sensör ile algılayan baston, titreşim motoruyla kullanıcıyı uyarıyor. Mobil uygulamaya entegre olan uygulamaların sağladığı servisler baston üzerinde bulunan touch pad ile telefonu cebinden çıkarmadan kontrol edilebiliyor. Bu akıllı baston, görme engelliler için geliştirilmiş dünyanın en yenilikçi akıllı bastonudur" dedi.

İnegöl'de ikamet eden bütün görme engelli fertlere akıllı baston temin edileceğini ifade eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Vatandaşlarımızdan ricamız, akıllı bastondan faydalanmak istiyorlarsa İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezimize gelerek kayıt yaptırsınlar. Yanlarında kendilerine yardımcı olabileceklerini düşündükleri bir yakınlarıyla kimlik ve engelli raporlarını da getirmeleri durumunda kayıt alınacak. Böylece en kısa sürede akıllı bastonları temin edilerek, nasıl kullanacakları gösterilecek" dedi. - BURSA