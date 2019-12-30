İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek

7 saat önce

İnegöl Belediyesi, barınaktan kedi sahiplenen kişilere yuva hediye edecek.

İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek, System.String[]

İnegöl Belediyesi, barınaktan kedi sahiplenen kişilere yuva hediye edecek.


İnegöl Belediyesi, Net Akademi Eğitim Kurumları işbirliğindeyeni bir kampanya başlattı. Net Akademi Eğitim Kurumları, can dostlarımız olan kediler için 50 adet kedi evi yaptırarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bağışladı. Kedi evlerinin barınaktan kedi sahiplenen kişilere hediye edileceği açıklandı.


Belediye Başkanı Alper Taban, "Canlılara merhamette insanlığımızın gereğidir. Bu küçük küçük evleri, hayvanlarımızın daha güzel ortamlarda barınabilmeleri bakımından anlamlı buluyorum. Burada inşallah hayvan sever ailelerimize bunları teslim etmiş olacağız. Huzurlarınızda öncelikle Net Akademi firmasına teşekkür ediyorum. Bunların yapılmasını sağlayan onlar. 50 adet bu evlerden yaptırıp belediyemize teslim ettiler. Bizler de bugün ilk etapta 15 tanesini hayvan severlerimize teslim etmiş olacağız. Bunlar Allah'ın yarattığı bir canlı. Dolayısıyla bunları sahiplenmemiz gerekiyor. Beraberinde onlar yardıma muhtaç olduğunda, hastalandıklarında, acıktıklarında bu gördüğünüz merkezde her türlü bakım ve ihtiyaçlarını ameliyatlarına kadar yapıyoruz. Ciddi bir operasyonel kabiliyete sahip bir merkezden bahsediyorum. Hatta civar şehirlerden dahi tedavi için hasta hayvanlar geliyor" dedi. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Son Dakika Haberleri
00:22 Zimbabve'de nüfusun yarısından fazlası açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
00:22 Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika
00:20 Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü Şebab üstlendi - Son Dakika
00:12 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
00:05 AK Parti'de istifa - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 00:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]