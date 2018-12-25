İnegöl Belediyesi Kışa Hazır

Karla mücadele için 37 araçla hazır kıta bekleyen ekipler, ilk karın düşmesiyle birlikte sahaya inerek kırsal mahallelerde çalışmalara başladı.

Aralık ayının son günlerine yaklaşırken, İnegöl Belediyesi karla mücadele çalışmaları için hazırlıklarını da tamamladı. İnegöl'de bugün başlayan kar yağışıyla birlikte ekiplerin bir kısmı kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarına başladı. Öte yandan, İnegöl Belediyesi her vardiyada 20 personel ve toplamda 37 iş makinesi ile karla mücadeleyi çalışmalarını sürdürecek. Doğu ve batı şantiyelerinde de kırsal mahallelere acil mücadele de bulunmak için 10'ar kişilik ekipler hazırda bekletilecek.

37 İŞ MAKİNESİ KARLA MÜCADELE EDECEK

Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, bugün İnegöl Belediyesi şantiyesinde kış hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması yaparak kamuoyuna bilgiler verdi. Burada karla mücadele hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kansu, "İnegöl Belediyesi olarak haftanın 7 günü 24 esaslı olarak çalışıyoruz. Şuanda kışa hazırlık çalışmalarımız tamamlandı. Biz İnegöl Belediyesi olarak iş makinelerimizi güçlendirerek son 5 yılda hem Alinur Başkan zamanında hem de Alper Başkanımız zamanında sürekli yeni araçlar alarak filomuzu güçlendirdik ve gençleştirdik. İnşallah 1 hafta içerisinde yeni aldığımız bir kamyon ve bir yükleyici loder filomuza katılacak ve iş kabiliyetimizi arttıracağız. Şuanda elimizde 37 iş makinesi var. Bunların 18'i kamyon, 8'i kazıcı ve yükleyici ve bunların 5 tanesi sensörlü önünde kar kürüyücü aparatı olan ve iki tane de loder yükleyici ile mücadelemize devam ediyoruz. Bunların haricinde 5 tane de kamyonet dediğimiz kum serme ve karla mücadele ekiplerimizin kullandığı araçlarla şuanda tam olarak hazır vaziyetteyiz" dedi.

KIRSAL MAHALLELERDE KARLA MÜCADELE BAŞLADI

Şantiyedeki araçların bir kısmının şuanda kırsal mahallelerde müdahale çalışmalarına başladığını da dile getiren Kansu, "Boğazova, İskaniye, Tuzla, Lütfiye ve Oylat bölgelerinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şuanda çalışmaya başladık. Ekiplerimiz bu bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Benim vatandaşlarımızdan ricam, lütfen kar tipi lastiklerle yola çıkın. Aksi takdirde; sosyal medyada görüntü vermek veya avcılık için kırsala çıkan vatandaşlarımızın araç lastiklerinin uygun olmadığını tespit ettik. Jandarmaya, polise, farklı kurumlara yolda kaldık diye isyan ediyorlar. Lütfen lastikleriniz kar tipi değilse bu şartlarda yüksek kesimlere çıkmayın. İnşallah biz bu kışı tüm İnegöl halkımızın kazasız belasız geçirmesini arzu ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

800 TON TUZ 400 TON KUM

Adil Kansu, ayrıca çalışmaların etkili ve verimli olması için şantiye hangarında 800 ton tuz ve 400 ton kumun da hali hazırda bekletildiğini sözlerine ekledi. Kansu, vatandaşların herhangi bir aksaklık veya olumsuz bir durum ile karşılaştıklarında Alo 153 Çözüm merkezi hattı ile 0530 157 30 00 numaralı whatsapp numarasından İnegöl Belediyesine ulaşabileceklerini kaydetti.