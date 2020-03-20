İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı

6 saat önce

İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı İnegöl Belediyesi, son dönemde çok fazla ihtiyaç duyulan maskeyi kendisi üretmeye başladı.

İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı

BURSA - İnegöl Belediyesi, son dönemde çok fazla ihtiyaç duyulan maskeyi kendisi üretmeye başladı. İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine İNESMEK usta öğreticileri 5 bin maske üretti. Bu maskelerle hastanenin ihtiyacı karşılanmış oldu.

Koronavirüs salgını sonrası maske bulmak güç bir hal alırken, şehirde yaşanan maske talebine cevap verebilmek adına İnegöl Belediyesi kurs merkezlerini adeta bir atölyeye çevirerek maske üretimine başladı. İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine bir firmanın temin ettiği malzemelerle, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları usta öğreticileri maske üretimi için düğmeye bastı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İNESMEK kursları durdurulmuştu. Bu süreçte usta öğreticiler kurs atölyelerinde maske üretimine başladı. Bugüne kadar 5 bin maske yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine teslim edildi. Büyük bir dayanışma örneği olan maske üretimi devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün maske atölyesini ziyaret etti. Fedakarlık yaparak maske üretimine katkı veren usta öğreticilere teşekkürlerini iletti.

Alper Taban, "Burada kıymetli usta öğreticilerimiz başta Devlet Hastanemiz ve farklı kurumların tek kullanımlık maske talebi üzerine bir çalışma başlattı. Başhekimimizden gelen talep üzerine biz de bu sürece nasıl katkı veririz düşüncesiyle gerekli görüşmeleri yaptık. Tabii biliyorsunuz belirli izinler kullandırıyoruz, çok kalabalık ortamlarda bir arada olmayalım, bu süreci çok dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirelim istiyoruz. Hocalarımız da biz böyle bir iş yapmak istiyoruz dediğimizde öncelikli işleri bu olmamasına rağmen kendi aralarında hemen iş bölümü gerçekleştirip çalışmaya başladılar. Malzeme teminini firmamız yaptı, kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Burada kesimi, dikimi, hazırlanmasıyla tek kullanımlık maskeyi hazırlıyorlar. Hazırlanan maskeler Devlet Hastanemize gönderiliyor" dedi.

İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:51 Kaynak: İHA

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